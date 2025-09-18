Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I; Nghệ An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

* Sáng 18/9, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chuyên đề chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 18/9, tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, UBND tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

Thực tập thực binh các tình huống. Ảnh: Đình Tuyên

* Chiều cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An năm 2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức, sáng 18/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (KBIZ).

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Nghệ An với Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (KBIZ). Ảnh: Phan Tú

* Sau 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, diện mạo làng quê đổi thay mạnh mẽ.

Ảnh: Xuân Hoàng

* Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về việc nên bỏ hay duy trì xét tuyển sinh bằng học bạ, khi hiện có hơn 42% thí sinh dùng điểm này để vào đại học.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phạm Hải

* Sau khi kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Thiếc Hà An xả nước thải khiến Suối Bắc chuyển màu vàng đục, UBND xã Châu Hồng đã chủ động lấy một số mẫu nước gửi Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An giám định. Kết quả, mẫu nước có nhiều thông số vượt ngưỡng.