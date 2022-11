Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/11

(Baonghean.vn) - Ngày làm việc thứ hai của Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết 26 tại Nghệ An; Nhiều hoạt động tôn vinh thầy, cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Tập trung khống chế ổ dịch gia cầm H5N1 tại thành phố Vinh… Đây là một số nội dung đáng chú ý ngày 19/11 trên baonghean.vn.

* Sáng 19/11, tại xã Môn Sơn (Con Cuông), đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát thực tế phục vụ tổng kết Nghị quyết 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với huyện Con Cuông về phát triển du lịch và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên khu vực biên giới của huyện Con Cuông.

Thảo luận, trao đổi tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn công tác đề nghị huyện Con Cuông làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa; công tác thu hút đầu tư đối với lĩnh vực du lịch; loại hình du lịch mũi nhọn, chủ đạo của huyện Con Cuông; phát triển tiềm năng, lợi thế từ rừng và chính sách tạo sinh kế cho bà con đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng huyện Con Cuông phấn đấu xây dựng huyện thành thị xã theo hướng đô thị sinh thái là đúng hướng. Trên cơ sở đó, huyện tập trung phát huy tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chiều cùng ngày, đoàn đã tiến hành khảo sát tại cửa khẩu Thanh Thuỷ (Thanh Chương).

* Những ngày này xã hội dành nhiều hoạt động thể hiện lòng tri ân đối với các thầy giáo, cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại thành phố Hà Nội, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Buổi lễ là nơi gặp gỡ thân mật các nhà giáo ưu tú quê Nghệ An đang sinh sống và công tác tại Thủ đô Hà Nội.

Dự lễ có ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; ông Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; ông Trần Văn Hằng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng Lý luận và Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; ông Hồ Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc…

* “Những giáo viên ở một ngôi trường đặc biệt” là một phóng sự truyền hình xúc động về những người lái đò thầm lặng ở Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật. Ở đó, các cô giáo đón ngày lễ của mình trong lặng lẽ nhưng giàu tình người.

* Và ở một ngôi trường khác thuộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn, những đứa trẻ người Khơ mú cũng xem cô giáo Nguyễn Thị Long, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hữu Kiệm như người mẹ thứ hai của mình.

* Cũng tại huyện miền núi Con Cuông, hôm nay cô và trò Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An đã khai giảng năm học mới. Đây là ngôi trường dạy nghề đóng trên huyện miền núi Con Cuông, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyển sinh của nhà trường thời gian qua gặp không ít khó khăn.

* Liên quan đến ổ dịch cúm gia cầm H5N1 mới được phát hiện tại xã Nghi Đức, TP Vinh ngày 18/11, hiện nay thành phố đang tập trung chỉ đạo xã Nghi Đức và các địa phương phụ cận có nguy cơ cao thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch H5N1; phủ sóng vắc xin, không để lây lan trên diện rộng. Địa phương đã tiến hành khoanh vùng khu vực nguy hiểm và tiêu hủy số lượng gà nhiễm bệnh.

* Sáng 19/11, tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1- Nghệ An diễn ra lễ khánh thành Nhà máy may mặc của Công ty Nakano Việt Nam.

Dự án may mặc Nakano Việt Nam tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1- Nghệ An được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 14/7/2021, diện tích đất sử dụng 0,6ha, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

Đây là dự án chuyên sản xuất đồ may mặc xuất khẩu,với công suất thiết kế 30.000-50.000 sản phẩm/ tháng, sử dụng khoảng 300 lao động, là một trong những dự án mà tỉnh Nghệ An mời gọi đầu tư.