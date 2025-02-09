Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/9
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Không khí, hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh tại Nghệ An… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (TP. Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
* Toàn văn bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
* Các khối diễu binh của quân đội nhân dân Việt Nam tại A80.
* Uy lực trang thiết bị, khí tài của QĐND Việt Nam, khối xe đặc chủng CAND tại A80.
* Quảng trường Hồ Chí Minh rực đỏ sắc cờ trong khoảnh khắc cả nước hướng về lễ duyệt binh; Người dân Nghệ An nườm nượp đến các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí trong kỳ nghỉ lễ; Phố phường Nghệ An rực rỡ cờ hoa trong ngày Tết độc lập.
* Quốc khánh 2/9 trong trái tim người dân xứ Nghệ; Đồng bào Thái ở miền núi Nghệ An mừng Tết Độc lập.
* NSƯT 2.000 lần vào vai Bác Hồ và kỷ niệm sâu sắc hóa thân hình ảnh Người đọc Tuyên ngôn độc lập.
* Giáo dục Nghệ An bứt phá, khẳng định tốp đầu cả nước.
* Cô gái dân tộc Thái kể chuyện bản làng bằng trái tim.
* Hải sản tăng giá, đắt hàng dịp lễ, ngư dân Nghệ An phấn khởi vươn khơi.
* Nghệ An xử lý 171 trường hợp vi phạm tốc độ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9