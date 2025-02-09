Thứ Ba, 2/9/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/9

Khánh Ly - Hữu Quân 02/09/2025 18:19

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Không khí, hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh tại Nghệ An… là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (TP. Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

4-1756770367493352636752.jpg
Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) diễn ra trọng thể trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: VGP

* Toàn văn bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

img0571-17567722986842046353057.jpg
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đọc Diễn văn “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025)”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Các khối diễu binh của quân đội nhân dân Việt Nam tại A80.

bna_dsc00177.jpg
Khối danh dự ba quân chủng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân. Ảnh: Phạm Bằng

* Uy lực trang thiết bị, khí tài của QĐND Việt Nam, khối xe đặc chủng CAND tại A80.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản được nâng cấp, hiện đại hóa từ hệ thống S-125 Pechora-2TM (SAM-3) do Liên Xô phát triển. Hệ thống này được thiết kế nhằm tiêu diệt các phương tiện tiến công đường không, đặc biệt hiệu quả với mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ như tên lửa hành trình hay máy bay không người lái (UAV) - những loại khí tài đang được sử dụng phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Ảnh: Phạm Băng
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản được nâng cấp, hiện đại hóa từ hệ thống S-125 Pechora-2TM (SAM-3) do Liên Xô phát triển. Ảnh: Phạm Bằng

* Quảng trường Hồ Chí Minh rực đỏ sắc cờ trong khoảnh khắc cả nước hướng về lễ duyệt binh; Người dân Nghệ An nườm nượp đến các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí trong kỳ nghỉ lễ; Phố phường Nghệ An rực rỡ cờ hoa trong ngày Tết độc lập.

duyệt binh_11
Từ sáng sớm, từng nhóm người dân đã có mặt trước màn hình lớn để cùng sống trong không khí thiêng liêng của ngày lễ. Ảnh: Minh Quân

* Quốc khánh 2/9 trong trái tim người dân xứ Nghệ; Đồng bào Thái ở miền núi Nghệ An mừng Tết Độc lập.

5.jpg
Đường làng, ngõ xóm xã Hùng Chân trước ngày Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuyên

* NSƯT 2.000 lần vào vai Bác Hồ và kỷ niệm sâu sắc hóa thân hình ảnh Người đọc Tuyên ngôn độc lập.

bna_1152.jpg
Hình ảnh Bác Hồ trên sân khấu dân ca Nghệ Tĩnh do NSƯT Hồng Dương thể hiện. Ảnh: Thanh Nga

* Giáo dục Nghệ An bứt phá, khẳng định tốp đầu cả nước.

Kỳ thi thử
Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 3 kỳ thi thử trực tiếp để học sinh làm quen với kỳ thi mới và phân tích kết quả để chỉ đạo dạy học, ôn tập cho các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

* Cô gái dân tộc Thái kể chuyện bản làng bằng trái tim.

Những hình ảnh dung dị của cuộc sống đời thường ở bản làng được Quyên đưa lên mạng xã hội thu hút người xem. Ảnh NVCC
Những hình ảnh dung dị của cuộc sống đời thường ở bản làng được Quyên đưa lên mạng xã hội thu hút người xem. Ảnh: NVCC

* Hải sản tăng giá, đắt hàng dịp lễ, ngư dân Nghệ An phấn khởi vươn khơi.

gỡ lưới
Ngư dân Tân Mai gỡ lưới sau chuyến đánh bắt ngắn ngày. Ảnh: T.P

* Nghệ An xử lý 171 trường hợp vi phạm tốc độ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

bna_34.anh-pv(1)-2b40e60ddb7ba9aa90dfdbf22c75253e.jpg
Lực lượng chức năng rà soát phương tiện vi phạm từ hình ảnh ghi nhận qua camera. Ảnh: Đ.C

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/9

