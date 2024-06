Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/6 Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày truyền thống; Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải thực hiện đúng phương châm “4 đúng”, “3 không”; Nghệ An xếp thứ Nhất tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực III... là những nội dung chính đăng tải trong ngày.

* Hôm nay, 20/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần 5 của Tổng thống Putin.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đón Tổng thống Nga tại chân cầu thang máy bay.

* Sáng 20/6, trong Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 3. Ảnh: Nghĩa Đức

* Sáng 20/6, nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng các cơ quan báo chí.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã đến tặng hoa, chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 20/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2024 (Cuộc vận động 50).

Khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện "Cuộc vận động 50" giai đoạn 2020-2024. Ảnh: Thành Chung

* Do Trường Tiểu học Nguyễn Trãi thiếu phòng học, công tác giáo dục không đảm bảo, nên ngay sau khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất Dự án Trung tâm dạy nghề chất lượng cao Việt Nhất, UBND phường Quán Bàu đã đề xuất giao lại khu đất này cho phường...

Khu đất của Trung tâm Dạy nghề chất lượng cao Việt Nhất đã được UBND tỉnh thu hồi bằng Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 24/5/2024. Ảnh: Nhật Lân

* Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực III được tổ chức từ ngày 9 - 20/6 với sự tham gia của 2.135 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành ven biển miền Trung. Kết thúc 11 ngày thi đấu, Nghệ An xếp thứ 2 tổng huy chương toàn đoàn.

Đoàn vận động viên Nghệ An được trao giải Nhất toàn đoàn. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo

* Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 22-23/6/2024, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng hình thành một vùng áp thấp; dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão.