Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/6

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Nông dân Nghệ An 'căng mình' chống nóng; Nhân viên y tế ở Nghệ An mòn mỏi chờ phụ cấp chống dịch; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống và ngoài giờ chính khóa; Bắt 4 đối tượng mua bán gần 5 tạ pháo… là những thông tin nổi bật ngày 22/6.

* Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Tại các buổi tiếp xúc cử tri đề xuất với các cấp cần có biện pháp, giải pháp quản lý đất đai tại các nông, lâm trường hiệu quả hơn; đồng thời có cơ chế, chính sách về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị Chính phủ cần có giải pháp để bình ổn thị trường phân bón và các vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập; mong được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các xã miền núi; nâng ngân sách chi trả môi trường rừng cho các lực lượng, hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng…

* Hiện Nghệ An đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao, có thời điểm lên đến 40-41 độ C. Nông dân đang gồng mình tìm mọi cách chống nắng nóng cho tôm…

* Những ngày đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhân viên y tế và cả những lực lượng khác đã phải gồng mình chống dịch suốt ngày đêm. Theo quy định, họ sẽ được hưởng phụ cấp, nhưng suốt 1 năm đã trôi qua, dịch cũng đã cơ bản được khống chế từ lâu, nhưng khoản tiền đó đến nay vẫn chưa được nhận.

* Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện toàn tỉnh có 176 trung tâm ngoại ngữ và về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu người học. Nhiều trung tâm phát triển nhanh về quy mô và duy trì tốt chất lượng đào tạo với hơn 74.000 học viên đang theo học và gần 2.500 học viên được cấp chứng chỉ. Tuy vậy, dịch bệnh cũng đã tác động rất nhiều và toàn tỉnh có đến 30 trung tâm phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể.

* Trước thực trạng của huyện Tân Kỳ chưa có nhà máy xử lý rác thải, ngày 17/11/2020, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng dự án nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân Kỳ tại xã Tân Long, với diện tích quy hoạch hơn 33.492 m2, tổng nguồn vốn dự án 158 tỷ đồng. UBND huyện Tân Kỳ đã có phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 1/4 hộ chưa chịu bàn giao đất cho huyện thực hiện dự án. Lãnh đạo huyện Tân Kỳ cho biết, nếu hộ dân không thực hiện bàn giao đất cho huyện thực hiện Dự án, thì chính quyền địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

* 4 đối tượng và gần 5 tạ pháo trong đường dây vận chuyển pháo về Nghệ An đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

* Các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu bé trú tại bản Xốp Phe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn bị nước cuốn trôi khi đi tắm sông Nậm Mộ. Thi thể cháu bé được tìm thấy tại bản Xốp Khăm, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, cách nơi bị cuốn trôi khoảng 7km về hướng Đông.