Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/6

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6; Khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2022; Nhà thầu và người dân lao đao trong "bão" giá vật liệu xây dựng... là những thông tin nổi bật ngày 24/6.

* Chiều 24/6, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền. Các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua 10 Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Những nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trước khi vào phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh vừa mất do lâm bệnh hiểm nghèo.

* Sáng 24/6, tại thành phố Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” và phát động Cuộc thi Đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” 2022.

* Sáng 24/6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2022. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra, theo đúng tinh thần kịch bản tăng trưởng, vì mục tiêu tăng trưởng của 6 tháng cuối năm là cao.

* Vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá khiến từ người dân đến doanh nghiệp xây dựng đều trong tình cảnh khốn đốn. Hàng loạt công trình dự án cho đến nhà đơn lẻ của người dân đều bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn “bão” giá vật liệu xây dựng.

* Niềm vui, hạnh phúc hiếm có trong hai gia đình "tứ đại đồng đường" ở Nghệ An. Mô hình gia đình truyền thống này giờ không còn phổ biến nhưng vẫn được duy trì, gìn giữ và trở thành niềm tự hào của các thành viên các gia đình.