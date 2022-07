Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/7

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chính phủ yêu cầu hoàn tất vốn 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia; Tăng cường tuyên truyền về kinh tế tập thể và hợp tác xã; Đi bắt ong, một người đàn ông tử vong… Đây là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 29/7.

* Sáng 29/7, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Phiên họp, Hội đồng đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình xung đột Nga - Ukraine, những vấn đề tác động đối với Việt Nam; công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; công tác bảo đảm an ninh tài chính, an ninh tiền tệ trong tình hình hiện nay.

* Sáng 29/7, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, từ cuối năm 2021 đến nay, nhiều cơ chế chính sách, cơ sở pháp lý để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành ban hành.

Đồng chí Phạm Bình Minh cũng yêu cầu các địa phương từ tỉnh đến huyện, xã phải thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia. Các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát, đánh giá, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để giúp các địa phương thực hiện nhanh nhất; tích cực, quyết liệt các mục tiêu của 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia.

* Sáng 29/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Theo Chương trình phối hợp, cùng với tăng cường tuyên truyền, cần kịp thời phản bác có hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch xuyên tạc về kinh tế tập thể; tham mưu đề xuất sơ kết, tổng kết các nghị quyết, văn bản, chỉ thị của Đảng về kinh tế tập thể và hợp tác xã; phối hợp tổ chức khảo sát thực tiễn trong và ngoài tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh nghiệm quản lý và các mô hình, kết quả nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến… Các bên cần nêu cao trách nhiệm, chủ động và tích cực trong phối hợp.

* Sau 7 ngày kiểm tra (từ ngày 21 đến 27/7), đoàn kiểm tra liên ngành ven biển đã trực tiếp quan sát 97 tàu, tuyên truyền pháp luật trên biển cho 90 lượt tàu với 310 ngư dân, trong đó gồm 3 tàu ngoại tỉnh và 87 tàu cá của ngư dân Nghệ An.

Thông qua kiểm tra, đoàn đã xử phạt 2 tàu cá với tổng số tiền là 800.000 đồng/tàu vì lỗi thuyền viên, người làm việc trên biển không mang theo giấy tờ tùy thân.

* Sáng 29/7, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - cùng em đến trường”.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giúp đỡ, khâu nối, phối hợp bảo trợ cho gần 14 nghìn người khuyết tật và trẻ em khó khăn đặc biệt.

* Ngày 29/7, tại thành phố Vinh, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đã trao hỗ trợ kinh phí cho Hội Hỗ trợ tiền gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An để xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đã trao 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* Theo người dân địa phương, sáng 28/7, sau khi đi cạo nhựa thông về, anh Bằng tranh thủ đi xe máy đến vùng núi gần khu vực đền Vua Mai, thuộc khối Hùng Sơn, thị trấn Nam Đàn để bắt ong bò vẽ.

Tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày, gia đình, vợ con vẫn không thấy anh trở về nhà. Nửa đêm khi công an gọi điện đến thông báo, người thân mới biết anh đã tử vong ở trên núi.