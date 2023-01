Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/1

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2023; Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng từ nhu cầu chi tiêu dịp Tết Nguyên đán 2023… là những thông tin nổi bật ngày 30/1

* Sáng 30/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1/2023 của UBND tỉnh Nghệ An. Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành của Nghệ An cần nhìn nhận đúng tình hình thực tế, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, cùng nhau gánh vác và chia sẻ trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

* Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng 30/1 (tức mùng 9 Tết), Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã tổ chức trồng cây đầu Xuân năm mới Quý Mão tại Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Những ngày cuối tháng 1/2023, vùng miền núi cao Nghệ An nhiệt độ liên tục hạ thấp đến 1 độ C, gây rét đậm, rét hại. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng, chống rét, hạn chế các ảnh hưởng xấu.

* Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 2 tuần, học sinh Nghệ An đã trở lại trường học để bắt đầu học kỳ mới. Thời điểm này, việc duy trì nề nếp học tập cũng đã được các nhà trường quan tâm, hạn chế cao nhất tình trạng học sinh bỏ học nhất là ở vùng cao.

* Tháng 1/2023 trùng với Tết Nguyên đán, nhu cầu chi tiêu, mua sắm của người dân trên địa bàn Nghệ An tăng cao; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,77% so với tháng trước, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước.

* Dịp Tết Quý Mão 2023, nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An đã được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn; như cam Đồng Thành, cam Xã Đoài, tảo xoắn Hoàng Mai, rượu đông trùng hạ thảo, tương, nước mắm, trà sen, nấm, kể cả hàng mây, tre đan…

* Sáng 30/1, CLB Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh, chính thức làm Lễ xuất quân cho mùa giải 2023. Mục tiêu của SLNA mùa giải này là quyết tâm sẽ thi đấu hết mình, trung thực, đẹp mắt, hoàn thành mục tiêu lọt vào 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa giải.