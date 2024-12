Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/12 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 12; Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh đổi tên thành Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc; Công an vào cuộc điều tra vụ chặt cây trái phép trên bãi bồi sông Lam ở Anh Sơn... là những thông tin nổi bật trong ngày 25/12.

* Chiều 25/12, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

* Sáng 25/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để nghe, đánh giá, thảo luận tình hình kinh tế tháng 12 và năm 2024, kế hoạch, nhiệm vụ quý I năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2024, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trực tiếp ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 25/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2024 để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, đồng thời cho ý kiến xếp loại Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh năm 2024 và dự thảo chương trình công tác năm 2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

* Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo số 4088/TB-CT ngày 24/12/2024 về việc đổi tên Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh thành Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc. Còn đối với Chi cục Thuế Vinh sẽ tiếp nhận địa bàn quản lý thuế của Cửa Lò (cũ) và 4 xã của huyện Nghi Lộc bao gồm: Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Xuân và Phúc Thọ.

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: P.V

* Ngay sau khi Báo Nghệ An phản ánh tình trạng “Hàng loạt cây cổ thụ phòng hộ bờ sông Lam ở huyện Anh Sơn bị đốn hạ không thương tiếc”, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã lập Tổ công tác tổ chức kiểm tra xác minh hiện trường, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Tổ công tác của UBND huyện Anh Sơn kiểm tra hiện trường cây xanh ven bãi bồi sông Lam xã Vĩnh Sơn bị chặt phá trái phép. Ảnh: CSCC

* Thông qua hệ thống camera, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã truy vết, triệu tập nam thanh niên vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông.