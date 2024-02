Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/2

* Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Pano, áp phích chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán trước cổng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

* Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng đường cờ Tổ quốc cho nhân dân xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh uỷ về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 – 2020”.

Nhân dịp này, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trao quà cho 7 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xóm; đồng thời, trao tiền hỗ trợ xóm Hưng Thịnh mua trang thiết bị nhà văn hoá.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng đường cờ Tổ quốc cho nhân dân xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Kiều Hoa

* Ngày 3/2, các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024 tại các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa và dự lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu.

Tại huyện Quỳ Hợp, đại biểu Quốc hội đã tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Châu Thái. Những suất quà là tình cảm, sự sẻ chia của các đại biểu Quốc hội gửi đến người dân trước thềm năm mới.

Thăm, chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, các đại biểu Quốc hội đã tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và một số nhu yếu phẩm.

Tại huyện Tân Kỳ, các đại biểu Quốc hội cũng đã tặng 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Hợp, nhằm động viên, chia sẻ cùng nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã tặng 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, dự lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lương Văn Thi.

Đại biểu Quốc hội tặng quà Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Thái (Quỳ Hợp). Ảnh: Thành Cường

* Ngày 3/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn, tặng quà các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn).

Đồng chí Phan Đại Nghĩa tặng quà, chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh

* Ngày 3/2, Báo Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức tặng quà đến người nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024 tại xã Thanh Khai và Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.

Tại xã Thanh Khai, đoàn đã trao tặng 23 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Thanh Tùng, đoàn đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà đến người nghèo xã Thanh Khai. Ảnh: P.V

* Ngày 3/2, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và Công ty CP Đầu tư 468 trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn.

Thực hiện phong trào "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024, với phương châm "Gắn kết cộng đồng -Lan toả yêu thương", Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và Công ty CP Đầu tư 468 đã trao tặng 60 suất quà Tết cho người nghèo ở xã Hưng Thông, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng và trao tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Tổng trị giá các phần quà trao tặng là 60 triệu đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư 468 ủng hộ.

Trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hưng Thông (Hưng Nguyên). Ảnh: Thu Hương

* Sáng 3/2, người dân TP. Vinh nhộn nhịp mua sắm đào mai, bánh kẹo ... chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Dịp cuối tuần, nhiều người dân được nghỉ nên đã tranh thủ sắm Tết, cộng với thời tiết không mưa và ấm dần lên khiến các phố hoa càng thêm đông đúc. Lượng hoa đào, mai, quất nhập về nhiều hơn để phục vụ nhân dân.

Bánh kẹo là mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết. Tại chợ Vinh sáng 3/2, các gian tạp hoá bán kẹo bánh đều đông nghẹt người. Theo chia sẻ của các tiểu thương thì lượng khách bắt đầu tăng lên từ 20 tháng Chạp, sau lễ cúng ông Táo thì tăng lên gấp 3 lần ngày thường. Nhiều cơ sở phải thêm người phụ bán dịp Tết.

Tại TP.Vinh, trong sáng 3/2, các tuyến đường bán hoa, cây cảnh đã nhộn nhịp hẳn lên. Ảnh: Q.A

* Công an tỉnh Nghệ An đã phát thông báo truy tìm đối tượng cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò. Thông báo nêu rõ, Công an tỉnh Nghệ An đang tập trung lực lượng, điều tra, truy bắt đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế cướp tài sản vào lúc 16h12' ngày 1/2/2024, tại trụ sở Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cửa Lò.

Trên cơ sở phát thông báo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, trưởng công an các huyện, thành, thị chỉ đạo lực lượng tập trung, quyết liệt rà soát lập danh sách tất cả các đối tượng và phương tiện liên quan có đặc điểm như trên.