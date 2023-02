Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2

(Baonghean.vn) - Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; Khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới... là những nội dung chính trong ngày 4/2.

* Sáng 4/2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Ngày 1/10/2019, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí chủ trương kêu gọi vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở với mục tiêu làm 1.200 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020); trước mắt ưu tiên các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn không có khả năng lao động (trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn không nơi nương tựa) giai đoạn 2020 - 2022.

Kết quả giai đoạn 2020 - 2022, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 4.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở; trong đó xây dựng mới 3.870 căn, sửa chữa hơn 630 căn với tổng kinh phí hơn 177 tỷ đồng.

Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương tổ chức Lễ phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, cấp xã về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo, trong đó ở cấp tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Phát biểu tại Lễ phát động, chia sẻ, thấu cảm với hoàn cảnh khó khăn, vất vả của người dân miền Trung nói chung, Nghệ An nói riêng, nơi thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chủ trương của tỉnh Nghệ An khi tổ chức chương trình rất có ý nghĩa này.

Tính đến 9h30 sáng 4/2, 115 đơn vị, cá nhân đã ủng hộ chương trình 10.131 căn nhà; tương đương số tiền 517 tỷ 618 triệu đồng, mức bình quân hỗ trợ cho một ngôi nhà là 50 triệu đồng.

* Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những ngày này các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt và thành lập các đoàn trực tiếp đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà các thanh niên tham gia nhập ngũ năm nay.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân cơ bản hoàn tất. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên để các thanh niên trúng tuyển yên tâm lên đường nhập ngũ.

* Sau những nỗ lực của các bên liên quan, đến 8h sáng 4/2, toàn bộ 5/5 trạm bơm dọc Sông Lam của huyện Thanh Chương đã hoạt động trở lại, nông dân tập trung ra đồng sản xuất vụ Xuân kịp thời vụ.

“Ngành Nông nghiệp đánh giá rất cao sự phối hợp của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ trong nỗ lực điều tiết, giúp vùng hạ du có nước để sản xuất. Đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục duy trì mực nước xả trong vòng 5 ngày để có thể đáp ứng đủ nhu cầu, tuy nhiên cũng cân đối để dành nước cho giai đoạn lúa trổ vào gần cuối vụ” - ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh nói.

* Cũng liên quan đến an toàn của hệ thống thuỷ lợi, bảo vệ cuộc sống của người dân trong vụ sản xuất mới, mới đây, một hàng rào chắn bằng thép nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đã được dựng tại ven bờ kênh Vách Bắc thuộc xóm Dạ Sơn xã Đô Thành, Yên Thành.

Đội Cảnh sát giao thông huyện Yên Thành đã phối hợp Đoàn thanh niên công an huyện Yên Thành tổ chức lập hàng rào chắn này.

* Sáng ngày 4/2, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, ở địa chỉ số 72 đường Phan Bội Châu, TP. Vinh.

Tại thời điểm khám xét, lãnh đạo Trung tâm cùng có mặt làm việc và ký nhiều giấy tờ, biên bản liên quan. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ, niêm phong nhiều bộ máy tính, tài liệu; một số phòng hồ sơ tại Trung tâm cũng bị niêm phong phục vụ công tác điều tra.

* Tiếp đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của một Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Cụ thể, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của ông Nguyễn Trinh Tài, là Phó giám đốc thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Phan Bội Châu, TP. Vinh).

* Cũng thông tin trên lĩnh vực pháp luật, Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Nghĩa Đàn vừa có Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn sau khi 2 người này bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, như thông tin Báo Nghệ An đã đưa, ngày 27/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố, Lệnh tạm giam đối với ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn liên quan đến hành vi "nhận hối lộ". Đồng thời khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam ông Lê Sơn Đông - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Việt, có trụ sở tại TP. Vinh về hành vi “đưa hối lộ”.