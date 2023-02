Các địa phương thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những ngày này các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt và thành lập các đoàn trực tiếp đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà các thanh niên tham gia nhập ngũ năm nay.

Quỳnh Lưu:

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở một số địa phương trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 4 thanh niên ở xã Quỳnh Văn gồm: Đậu Đức Phi, Lê Tiến Cảnh, Hồ Trọng Liên, Lê Tuyến Truyền và 4 thanh niên ở xã Quỳnh Tân gồm: Nguyễn Cảnh Tài, Trương Văn Quang, Hồ Trọng Mạnh, Hồ Trọng Trung. Đây đều là những thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các gia đình, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự, UBMTTQ huyện đã tặng mỗi thanh niên một suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt và túi quà; mong muốn các thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học tập, huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu trưởng thành trong môi trường quân đội, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình và người thân ở quê nhà.

Được biết, dịp này Ban CHQS và UBMTTQ huyện đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên 21 thanh niên thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở một số địa phương trên địa bàn huyện trước khi lên đường nhập ngũ.

Nghĩa Đàn:

Nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tổ chức giao lưu văn nghệ, gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023.

Năm nay, huyện Nghĩa Đàn có 152 tân binh lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 324 Quân khu 4; Tổng Cục hậu cần - Bộ Quốc phòng; Bộ đội biên phòng Nghệ An; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, riêng Công an tỉnh Nghệ An là 14 chiến sỹ.

Một trong những công tác được các hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện quan tâm đó là công tác “3 gặp, 4 biết”. Hiện, tất cả các xã, thị trấn trong huyện 100% thanh niên trúng tuyển đã có mặt tại địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí tân binh cùng với đoàn viên thanh niên địa phương biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với các chủ đề: Ca ngợi Đảng quang vinh, tình yêu quê hương, đất nước.

Cũng tại buổi gặp mặt UBND xã, thị trấn cùng các ban, ngành, đoàn thể đã tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ. Góp phần động viên thanh niên phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương.

Anh Sơn:

Trong những ngày này, các địa phương trên địa bàn huyện Anh Sơn đã tổ chức gặp mặt và thành lập các đoàn trực tiếp đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà các thanh niên tham gia nhập ngũ.

Năm 2023, huyện Anh Sơn được giao tuyển chọn 110 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam và 12 thanh niên làm nghĩa vụ Công an Nhân dân. Công tác tuyển quân đã được cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban ngành, đoàn thể các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự. Ban chỉ huy Quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân; tổ chức thâm nhập theo các bước “3 gặp, 4 biết” và tổ chức thẩm tra, xét duyệt hồ sơ theo đúng quy trình, thông tư, hướng dẫn của cấp trên.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân cơ bản hoàn tất. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên để các thanh niên trúng tuyển yên tâm lên đường nhập ngũ.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân mới, những thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện Anh Sơn với khí thế và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đồng thời hứa sẽ ra sức học tập, huấn luyện, phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của tuổi trẻ với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.