Thời sự Xã Huồi Tụ phát huy vai trò chính quyền kiến tạo, hướng tới phát triển bền vững Chiều 18/8, Đảng bộ xã Huồi Tụ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Hải Thượng

Báo cáo chính trị tại đại hội đánh giá, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể và sự đồng lòng của Nhân dân, chính quyền xã Huồi Tụ đã tập trung trên 3 trụ cột: Phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự.

Trong phát triển kinh tế, nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả, như trồng sa nhân tím, bo bo dưới tán rừng, chè Shan tuyết, nuôi gà đen... Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 20,55 triệu đồng lên 28,05 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 75,8% xuống 57,3%.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Thượng

Công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc với 11/19 tiêu chí được hoàn thành, 8,6 km đường bê tông được đưa vào sử dụng, 37 nhà lắp ghép kiên cố được dựng cho hộ nghèo; 100% bản có điện lưới quốc gia, đường ô tô đến trung tâm.

Cải cách hành chính có bước tiến khi trên 90% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai sâu rộng, căn cước công dân gắn chip đạt 100%.

Trên lĩnh vực an ninh trật tự, xã đã tổ chức hơn 550 lượt tuần tra, thu hồi hàng trăm khẩu súng tự chế, xây dựng thành công mô hình “Xã sạch về ma túy”, xử lý dứt điểm các vụ việc truyền đạo trái pháp luật.

Từ thực tiễn, chính quyền cơ sở rút ra nhiều bài học như: Mọi quyết sách phải xuất phát từ thực tế, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín; người đứng đầu phải gương mẫu, sâu sát, dám nghĩ, dám làm; xác định trọng tâm, trọng điểm, chọn khâu đột phá để tập trung nguồn lực.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Huồi Tụ nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt. Ảnh: Hải Thượng

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Huồi Tụ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40%, nâng thu nhập bình quân lên 30 – 35 triệu đồng/năm; mở rộng diện tích sa nhân tím lên 120 ha, chè Shan tuyết 300 ha; hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới và 7/9 tiêu chí nâng cao; bê tông hóa toàn bộ các tuyến đường đến khu sản xuất. Hai khâu đột phá được xác định là phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Xã Huồi Tụ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là điểm sáng vùng cao phía Tây Nghệ An.