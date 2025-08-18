Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/8 Lãnh đạo tỉnh dự, chỉ đạo đại hội đại biểu các xã, phường; UBND tỉnh chủ trì làm việc nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án "Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước CHDCND Lào giai đoạn 2025-2030”; Hội nghị triển khai sản xuất vụ đông 2025… là những thông tin nổi bật trong ngày 18/8.

* Hôm nay 18/8, Đảng bộ phường Trường Vinh trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trường Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trường Vinh nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL

* Sáng 18/8, Đảng bộ phường Cửa Lò long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cửa Lò nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

* Cũng trong ngày 18/8, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Văn Hiến, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Hiến nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 18/8, Đảng bộ xã Nam Đàn trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày 18/8, Đảng bộ xã Yên Thành, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đình Lý - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Văn Trường

* Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn An, tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng LLVT tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

* Cùng ngày, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án "Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước CHDCND Lào giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

* Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Bá Hậu

*Đại tá Nguyễn Công Lực- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Huồi Tụ, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Huồi Tụ.

* Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị triển khai sản xuất vụ đông 2025…

Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam hỗ trợ 7.000kg hạt giống ngô lai CP giúp nông dân các địa phương miền Tây tỉnh Nghệ An khôi phục sản xuất. Ảnh: Phú Hương

* Nông dân vùng bãi ngang Nghệ An di dời hành lá lên cao tránh ngập úng.