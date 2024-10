Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10 Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Hội nghị Khoa học trẻ năm 2024 tại Trường Đại học Vinh; Bắt đầu chi trả tiền bồi thường GPMB Quốc lộ 1A tại huyện Quỳnh Lưu... Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 5/10.

* Sáng 5/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và triển khai các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung trí tuệ, thời gian, công sức xây dựng dự án tiếp tục trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt nghiên cứu, đề xuất, làm rõ về huy động nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác, cũng như tiến độ triển khai dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Sáng 5/10, tại TP Vinh, Trường Đại học Vinh phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật phục vụ chuyển đổi số quốc gia - Định hướng, tầm nhìn và bài học khảo cứu cho Việt Nam”.

Hội nghị được tổ chức thông qua 3 phiên họp, gồm 1 phiên họp chung và 2 phiên chuyên đề. Nội dung được thảo luận tại phiên chuyên đề bao gồm: việc hoàn thiện pháp luật phục vụ chuyển đổi số quốc gia và các kinh nghiệm quốc tế, trí tuệ nhân tạo cùng các vấn đề pháp lý trong chuyển đổi số quốc gia...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

* Sáng 5/10, tại TP. Vinh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, liên đoàn quần vợt tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc giải quần vợt Cúp vàng doanh nhân xứ Nghệ lần thứ nhất năm 2024.

Giải quần vợt - Cúp vàng Doanh nhân xứ Nghệ lần thứ nhất năm 2024 nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, đánh dấu những nỗ lực và đóng góp của cộng đồng doanh nhân vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các vận động viên, tổ trọng tài. Ảnh: Quang An

* Sáng 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học năm 2024 - 2025.

Chương trình được kết nối trực tuyến với nhiều trường học trên cả nước. Tại Nghệ An, việc triển khai lễ phát động được tổ chức tại điểm Trường THPT Nguyễn Duy Trinh với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành liên quan và đông đảo giáo viên và học sinh nhà trường.

* Thông tin từ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Quỳnh Lưu cho biết, kể từ ngày 3/10/2024, huyện Quỳnh Lưu đã bắt đầu chi trả số tiền bồi thường GPMB (bao gồm cả tiền chậm trả) cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A trước đây.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Quỳnh Lưu tiến hành chi trả tiền bồi thường GPMB cho người dân trên địa bàn xã Quỳnh Hậu trong ngày 4/10. Ảnh: Tiến Đông

* Tuyến Quốc lộ 7A chạy qua các huyện miền núi cao, nhiều đoạn dốc, cua hiểm trở, đặc biệt nhiều vị trí nguy cơ sạt lở núi, gây ách tắc giao thông vào mùa mưa bão. Điểm Dốc Chó tại km110+850, đoạn qua xã Lạng Khê, huyện Con Cuông thường xuyên sạt lở đất đá từ vách núi xuống mỗi khi có mưa to. Ngành Giao thông đang tiến hành xử lý bằng các phương án cần thiết.