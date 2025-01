Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/1

Quy mô kinh tế Nghệ An vượt mốc 200 ngàn tỷ đồng; Người dân Nghệ An rục rịch sắm Tết sớm; Học sinh Nghệ An được nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ 11 ngày… là những thông tin nổi bật ngày 8/1.