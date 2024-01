Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/1

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nghệ An quyết tâm thu ngân sách vượt 20.000 tỷ đồng năm thứ ba liên tiếp; Xem xét mở đường bay Vinh - Trung Quốc; Ngư dân Nghệ An trúng đậm cá thu… là những thông tin nổi bật ngày 8/1.

* Năm 2022 và 2023, Nghệ An liên tiếp thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu cho ngành Tài chính trong năm 2024 tiếp tục thu vượt con số đạt được trong năm qua.

Các đại biểu tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tài chính năm 2024 từ điểm cầu TP. Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có Thông báo số 1189-TB/TU về việc dừng thực hiện mô hình thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện trên phạm vi toàn tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mậu Đức, huyện Con Cuông tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc nhân ngày Đại đoàn kết dân tộc. Ảnh tư liệu

* Nghệ An vinh dự có 4 sinh viên được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” và 6 học sinh được trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2023.

Sinh viên được trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2023. Ảnh: Việt Dũng/Sài gòn Giải phóng

* Sở Giao thông vận tải Nghệ An đang phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tham mưu mở đường bay Vinh - Trung Quốc. Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Vinh khai thác 9 đường bay nội địa; 1 đường bay quốc tế Vinh - Đài Loan theo hình thức charter 1 chuyến/tháng.

Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Thu Huyền

* Nghệ An nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị về việc đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, do UBND tỉnh vừa ban hành.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả huyện Đô Lương. Ảnh minh họa: Thanh Lê

* Sau những ngày tranh thủ vươn khơi bám biển, cảng cá Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) nhộn nhịp tàu thuyền của ngư dân Nghệ An, Nam Định, Quảng Trị... cập bến, nhiều tàu đánh bắt được sản lượng cá thu lớn, bán với giá cao.