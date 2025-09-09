Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/9 Hơn 3.000 cán bộ, công chức các cơ quan Đảng ở Nghệ An tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Đề xuất mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin vi phạm giao thông... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 9/9, hơn 3.000 cán bộ, công chức các cơ quan Đảng ở Nghệ An tham gia tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cuộc tập huấn do Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tổ chức.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Tác phẩm 'Xô Viết Nghệ Tĩnh' - Trường ca bằng sơn mài về sức mạnh của quần chúng. Đó là hoạt động nghệ thuật và là những dấu son bất diệt ghi lại những trang sử hào hùng của dân tộc.

Bức tranh sơn mài hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

* Ngày 9/9/2025 thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh vàng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

* Sáng 9/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách Ban Công tác Công đoàn và Công đoàn xã, phường.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

* Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

Vingroup đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền. Ảnh minh họa

* Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức chi hỗ trợ đối với cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.