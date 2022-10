Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 11/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ, lụt; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Thanh Chương, Nam Đàn, trao hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại do lũ quét ở Kỳ Sơn; Cửa Lò tổ chức giải phóng mặt bằng các ki-ốt phía Đông đường Bình Minh... là những nội dung chính trong ngày 11/10.

* Sáng 11/10, tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ vừa qua gây ra.

* Sáng 11/10, tại xã Thanh Long (Thanh Chương), các đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri các xã: Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Võ Liệt, Thanh Thủy, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Lâm, Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri ở huyện Nam Đàn.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại do lũ quét ở Kỳ Sơn. 100 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp từ sự kêu gọi của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

* Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, chỉ tiêu số giáo viên ở tất cả các bậc học (nhất là mầm non và tiểu học) đều thấp hơn so với quy định, và tỉnh hiện thiếu 7.000 người. Thông tin được nêu tại cuộc làm việc giữa đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo sáng 11/10.

* Theo kế hoạch giải toả ki-ốt phía Đông đường Bình Minh, từ ngày 30/9/2022, các hộ kinh doanh tự tháo dỡ, thu gom đồ đạc và trả mặt bằng cho thị xã. Và tính đến sáng 11/10/2022, đã có 82 ki-ốt và bãi giữ xe được các hộ dân tháo dỡ, bàn giao mặt bằng; 16 cơ sở kinh doanh đang tháo dỡ.

* Mỗi lít xăng RON 95 và E5 RON 92 tăng 560 đồng, còn dầu đắt thêm 1.140-1.960 đồng (trừ dầu mazut). Sau điều chỉnh, từ 15h chiều nay, mỗi lít xăng RON 95 có mức giá mới là 22.000 đồng; xăng E5 RON 92 là 21.290 đồng.