Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ, lụt

(Baonghean.vn) - Sáng 11/10, tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ vừa qua gây ra.

Cùng dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Thái Văn Thành - Uỷ viên BCH Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Từ ngày 28/9 đến ngày 2/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to đã gây ngập lụt nặng tại nhiều địa phương trong tỉnh như ở Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Anh Sơn;…

Sáng 2/10 trên địa bàn huyện miền núi cao Kỳ Sơn có lượng mưa lớn cục bộ làm xuất hiện trận lũ quét lịch sử, gây thiệt hại nặng nề tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Toàn tỉnh có hơn 8.300 ngôi nhà bị ngập; 4.000 hộ dân bị chia cắt; hàng chục ngàn ha cây trồng, hoa màu, thủy sản của nhân dân bị ngập, bị chết.

Trận lũ quét tại Kỳ Sơn khiến cho hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hơn 230 hộ dân bị đất, đá vùi lấp cao 1-3m. Lũ lụt trên địa bàn tỉnh đã làm 8 người thiệt mạng, tổng thiệt hại về kinh tế là rất lớn, ước tính vài trăm tỷ đồng.

Trước tình hình thiên tai, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tích cực tập trung công tác chỉ đạo ứng phó phòng, chống lũ, lụt, di dời nhân dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân; đồng thời, điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên tham gia giúp nhân dân sơ tán tránh, trú bão, lụt; dọn dẹp, dựng lại nhà cửa sau lũ lụt.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã và đang nhiệt tình ủng hộ đồng bào Nghệ An vượt qua hoạn nạn.

Tuy vậy, trước thiệt hại lớn, cuộc sống của nhân dân tại những vùng lũ lụt hiện nay là rất khó khăn, phải đối mặt với muôn vàn thử thách, nhất là ở Kỳ Sơn, huyện nghèo nhất, xa nhất của tỉnh.

Nhằm chia sẻ bớt những khó khăn trước thiệt hại do thiên tai gây ra, trước khi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng tỉnh Nghệ An 40 nhà đại đoàn kết và 200 suất quà với tổng trị giá 2.240 triệu đồng; trao tặng huyện Thanh Chương 10 nhà đại đoàn kết và 50 suất quà với tổng trị giá 560 triệu đồng; và tặng quà cho 10 hộ bị ảnh hưởng nặng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua.

Phát biểu trước lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương và người dân địa phương, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến chia sẻ những khó khăn, vất vả, thiệt do lũ, lụt gây ra với người dân tỉnh Nghệ An vừa qua; đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân cùng nhau đoàn kết, sớm khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống./.