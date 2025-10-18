Thời sự Nghệ An thuộc nhóm 16 địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt trên mức bình quân chung cả nước Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết: Đến hết ngày 16/10/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An đạt 53,3%, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành - thuộc nhóm 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước.

Quang cảnh hội nghị tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Sáng 18/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc thúc đẩy vốn đầu tư công năm 2025 lần thứ 4. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tạo áp lực thi đua, minh bạch trong điều hành

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 1,06 triệu tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 16/10/2025 đạt gần 455 ngàn tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Riêng Nghệ An, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao từ đầu năm và bổ sung trong năm là 10.897 tỷ đồng. Quán triệt giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025, tỉnh Nghệ An đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Vừa qua, tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư công toàn tỉnh trực tuyến với 130 xã, phường để quán triệt nhiệm vụ giải ngân 100% vốn đầu tư công, nắm bắt tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.

Tại hội nghị toàn quốc, lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận nỗ lực của Nghệ An trong công tác chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Cụ thể, Nghệ An là một trong số các địa phương thực hiện họp định kỳ 10 ngày/lần để công khai tiến độ từng dự án, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cam kết bằng văn bản về tỷ lệ giải ngân.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về tổ chức thực hiện, giám sát tiến độ và điều hành hiện trường, tỉnh cũng là một trong những địa phương đã thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ theo tuần, tháng, quý, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách dự án.

“Các chủ đầu tư phải lập biểu đồ đường găng tiến độ, báo cáo kết quả hằng tuần và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để chậm tiến độ; một số địa phương như: Nghệ An, Quảng Ninh còn công khai tỷ lệ giải ngân của từng dự án trên hệ thống điện tử để tạo áp lực thi đua và tăng tính minh bạch trong điều hành”, lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay.

“ Đến hết ngày 16/10/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An đạt 53,3%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành và thuộc nhóm 9 Bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước. Số liệu Bộ Tài chính

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật)