Nghệ An triển vọng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước

(Baonghean.vn) - Theo số liệu từ Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, chỉ trong 2 năm lại đây, Nghệ An đã thu hút được một số dự án FDI lớn trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, linh kiện điện tử. Nghệ An có triển vọng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước.

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Nghệ An đã thu hút được 4 dự án FDI trên lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, với tổng số vốn 1,23 tỷ USD tại các KCN VSIP Nghệ An 1, Nam Cấm, WHA Industrial Zone 1 Nghệ An và Hoàng Mai 1.

Trong đó, Dự án sản xuất linh kiện điện tử của Luxshare ICT tại KCN VSIP Nghệ An 1 có quy mô lớn nhất khi công suất thiết kế 74 triệu sản phẩm, tương đương với giá trị sản xuất 3.440 tỷ đồng, đã khởi công và sẽ chính thức đi vào sản xuất từ tháng 3/2024, đóng góp đáng kể cho ngân sách và tạo việc làm cho 14.000 lao động. Dự án Goertek Vina chuyên chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại KCN WHA Industrial Zone1- Nghệ An có vốn đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD, sau đó tăng thêm 400 triệu USD.

Bên cạnh đó, còn phải kể đến Dự án sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô của Tập đoàn JuTeng (Chu Thống) của Đài Loan tại KCN Hoàng Mai 1 có tổng mức đầu tư gần 200 triệu USD, tương đương với 4.602 tỷ đồng. Ngoài ra là Dự án Everwin của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1, có tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 là 200 triệu USD, công suất thiết kế 270 triệu sản phẩm/năm.

Ngoài 4 dự án lớn kể trên, mới đây nhất, một Tập đoàn là đối tác của Goertek Vina chuyên sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu Trung Quốc đã tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư tại Nghệ An. Tại buổi tiếp xúc làm việc, với sự kết nối của nhà đầu tư hạ tầng VSIP và nhất là Công ty Goertek Vina là đối tác đang đầu tư tại Nghệ An, triển vọng thành công là rất lớn. Nếu thành công, ngay trong năm nay, Nghệ An sẽ thu hút thêm một dự án đầu tư với tổng mức vốn là 500 triệu USD và thuê 20 ha đất. Đây là Tập đoàn công nghệ lớn, chuyên cung cấp các linh kiện điện tử quan trọng cho công nghệ thông minh, đặc biệt là thiết bị viễn thông, kim loại chính xác, công nghệ led và các giải pháp kết nối.

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết: Việc thu hút các dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ hiện đại đang là ưu tiên của tỉnh. Các dự án trên vào địa bàn, ngoài đúng với định hướng thu hút đầu tư theo quy định còn góp phần phát triển công nghiệp phụ trợ. Mặc dù những tập đoàn, nhà đầu tư lớn đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng đều là các đối tác hỗ trợ nhau, cùng cung cấp linh kiện cho các tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới như Samsung, Apple, Foxconn... Hiện tại, với việc thu hút được 4 tập đoàn công nghệ điện tử vào đầu tư đã tạo ra từ 65.000 đến 68.000 việc làm cho lao động trên địa bàn./.