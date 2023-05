Nghệ An tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin mới

Nông dân Quế Phong vượt sông thu hoạch lúa dưới nắng nóng (Baonghean.vn) - Những ngày này, nền nhiệt ngoài trời lên đến 40 độ C, nhưng bà con nông dân bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong (Quế Phong) vẫn cùng nhau vượt sông thu hoạch lúa.

Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Sáng 18/5, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Nhớ nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm (Baonghean.vn) - Khi tôi viết những dòng này, nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm - nguyên Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Giao thông vận tải không còn nữa. Với tôi, anh là một người anh lớn, một người thầy, người đồng chí. Anh ra đi là một mất mát lớn đối với gia đình anh và cá nhân tôi.

Ngân hàng Nhà nước phân tích về mặt bằng lãi suất Hệ thống ngân hàng chủ yếu huy động vốn ngắn hạn, nhưng vẫn phải đáp ứng các nhu cầu cho vay trung dài hạn (trên 52% dư nợ tín dụng VND của hệ thống là trung dài hạn) nên đã tạo sức ép lên lãi suất huy động. Đồng thời, áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do các tác động bên ngoài.

Gã đàn ông 3 lần lĩnh án tù vì mua bán ma túy (Baonghean.vn) - Lần thứ 3 phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, Luyện đổ bệnh trong quá trình tạm giam.

Khởi tố nam giáo viên xâm hại nữ sinh lớp 7 Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Tỵ (SN 1989) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Dấu ấn đặc biệt của các vận động viên Nghệ An tại SEA Games 32 (Baonghean.vn) - Đoàn thể thao Việt Nam khép lại kỳ Đại hội thành công nhất trong lịch sử khi thi đấu ở nước ngoài, trong đó có những đóng góp không nhỏ từ những vận động viên người Nghệ An.

Nghệ An biểu dương 38 cán bộ Công đoàn có thành tích vì người lao động (Baonghean.vn) - Đây là lần thứ 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Công đoàn tại các doanh nghiệp có nhiều thành tích trong thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.

Điều khiển ô tô, xe máy đi trên vỉa hè bị phạt nặng thế nào? Tại các đô thị lớn, nơi thường xuyên xảy ra tắc đường, nhiều người sẵn sàng phi xe máy, thậm chí ô tô lên vỉa hè. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho người đi bộ mà còn làm hư hỏng hạ tầng giao thông.

U22 Việt Nam và những hành trình mới (Baonghean.vn) - SEA Games 32 đã khép lại với tấm Huy chương Đồng để khởi đầu một hành trình chông gai mới của U22 Việt Nam. Sau giải đấu, các tuyển thủ trở lại với V-League 1 và 2 chỉ sau đó ít ngày trong con mắt dõi theo của ông thầy Philippe Troussier.

Gặp nhiều bất lợi, người dân Quỳnh Lưu giảm mạnh diện tích nuôi tôm (Baonghean.vn) - Nguồn nước ô nhiễm, tôm bị dịch bệnh, người dân các địa phương ở Quỳnh Lưu giảm mạnh diện tích tôm nuôi. Vụ nuôi tôm xuân hè năm nay, có vùng, diện tích xuống giống chỉ đạt 20%.

Đội nắng gom rơm, nông dân Nghệ An thu về hàng trăm triệu đồng (Baonghean.vn) - Cùng với không khí hối hả thu hoạch lúa vụ xuân trên khắp các cánh đồng, một bộ phận nông dân ở huyện Yên Thành tranh thủ ra đồng thu gom rơm. Công việc này kiếm được tiền triệu mỗi ngày, nhưng do phải ra đồng vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, nên rất vất vả.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo (Baonghean.vn) - Đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được đến thăm Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2023).

Cánh đồng măng tây xanh bạt ngàn của Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An (Baonghean.vn) - Măng tây được mệnh danh là “vua của các loại rau” với giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế rất cao. Sản phẩm được Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An trồng ở Ninh Thuận và chế biến thành các sản phẩm xuất khẩu có giá trị.

Hành trình vươn lên của nữ thợ may Nghệ An được Chủ tịch nước biểu dương điển hình học tập, làm theo Bác (Baonghean.vn) - Chị Hoàng Thị Ngọc Ánh (SN 1987) - 1 trong 133 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động cả nước vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương tại Phủ Chủ tịch.

Trao 150 suất học bổng từ Quỹ Vì trẻ em Việt Nam cho học sinh huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Sáng 18/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Đầu tư cùng các nhà tài trợ đã trao 150 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng từ Quỹ Giải golf "Swing for the Kids – Vì trẻ em Việt Nam" cho 150 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (Nghệ An).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An lý giải việc chưa xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa (Baonghean.vn) - Theo quan điểm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa là rất tốt, vì công lao của những người đi trước cần được ghi nhớ, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”. Tuy nhiên, việc thực hiện cần phải đảm bảo chặt chẽ.

Đoàn Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Baonghean.vn) - Sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Lấy mẫu sinh phẩm xác định ADN của 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (Baonghean.vn) - Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia để thực hiện giám định gien và đưa vào ngân hàng gien phục vụ xác định ADN. Qua đó, xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác cho các liệt sĩ.

6 bài tập thể dục giúp giảm trầm cảm Tập thể dục có thể kích hoạt các chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu trong não, giúp giảm bớt các triệu chứng trầm cảm…

Dùng búa đinh đánh vào đầu bạn để trả thù (Baonghean.vn) - Một vụ việc xảy ra hơn nửa năm trời tưởng chừng đã giảng hòa xong nhưng sau cuộc nhậu, câu chuyện cũ bị nhắc lại. Trong cơn bực tức, lại có men rượu, Lê Văn Hùng, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành đã dùng búa đinh đánh vào đầu bạn, khiến người bị thương tật, kẻ vào tù.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger nêu lý do kết nạp Ukraine vào NATO (Baonghean.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đánh giá rằng, Ukraine nên được kết nạp vào NATO, vì nước này trở thành quốc gia sở hữu vũ khí tốt nhất, và điều này tốt cho an ninh châu Âu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Sáng 18/5, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Tiếp nhận một cá thể cu li nguy cấp, quý hiếm (Baonghean.vn) - Cá thể cu li thuộc nhóm IB – là động vật hoang dã, nhóm nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.

Khai mạc Festival Khinh khí cầu Fly up Việt Nam – Cửa Lò 2023 (Baonghean.vn) - Sáng 18/5, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Lễ khai mạc Festival Khinh khí cầu Fly up Việt Nam – Cửa Lò 2023.

Lắp camera hành trình Xiaomi 70mai giá rẻ tại Vinh - Nghệ An (Baonghean.vn) - Camera hành trình Xiaomi 70mai hiện đang là thương hiệu được ưa chuộng bậc nhất tại Vinh - Nghệ An nhờ thiết kế nhỏ gọn, độ ổn định cao kèm mức giá hợp ví tiền cùng nhiều tính năng nổi bật.