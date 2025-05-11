Quốc tế Nhận định, dự đoán Ajax vs Galatasaray: Trận cầu điên rồ trong đêm mưa Trận đấu giữa Ajax vs Galatasaray giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 6/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Ajax vs Galatasaray mới nhất

Kenneth Taylor sẽ vắng mặt do án treo giò sau khi bị truất quyền thi đấu ở phút 17 trong trận gặp Chelsea tại Stamford Bridge.

Dù Ajax không ghi nhận thêm ca chấn thương nào sau trận gặp Heerenveen, họ vẫn thiếu vắng Steven Berghuis (chấn thương háng), Kasper Dolberg (căng cơ bụng) và Branco van den Boomen (đau lưng).

Tiền đạo cánh Mika Godts, dù chưa ghi bàn ở đấu trường châu Âu, đang có phong độ cao trong nước với 3 lần góp công (1 kiến tạo) trước Twente và Heerenveen, và có thể là nhân tố quan trọng giữa tuần này.

Bên phía Galatasaray, ngôi sao sáng nhất vẫn là Victor Osimhen, dù anh không thể tận dụng được 6 cơ hội trước Trabzonspor. Ngoài Osimhen, Yunus Akgun – người ghi bàn vào lưới Frankfurt và Bodo – cũng là nhân tố có thể tạo đột biến.

Davinson Sanchez nhiều khả năng trở lại sau khi hết án treo giò ở giải quốc nội, trong khi Ilkay Gundogan dự kiến tiếp tục vắng mặt vì chấn thương bắp chân.

Đội hình dự kiến Ajax vs Galatasaray mới nhất

Ajax:

Pasveer; Rosa, Itakura, Sutalo, Baas; Fitz-Jim, McConnell; Moro, Gloukh, Godts; Weghorst

Galatasaray:

Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sane, Torreira, Lemina, Yilmaz; Akgun; Osimhen

Nhận định bóng đá Ajax vs Galatasaray mới nhất

Phong độ thất thường của Ajax tiếp tục kéo dài cuối tuần qua khi họ bị Heerenveen – đội bóng đang có hàng công rất mạnh – cầm hòa 1-1 ngay tại Amsterdam. Kết quả này đồng nghĩa với việc “De Joden” chỉ thắng đúng một trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Dù nhiều người kỳ vọng trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng, việc chia điểm đã phản ánh đúng thực tế: De Godenzonen đang sa sút rõ rệt sau khởi đầu ấn tượng dưới thời HLV Johnny Heitinga.

Tại giải VĐQG Hà Lan, Ajax chỉ thắng hai trong sáu trận gần nhất. Ở đấu trường châu Âu, tình hình còn tệ hơn với ba thất bại liên tiếp, trong đó họ để thủng lưới 4 bàn trước Marseille (0-4) và 5 bàn trước Chelsea (1-5), sau khi thua 0-2 trước Á quân mùa trước Inter Milan.

Chuỗi kết quả bết bát khiến “ông lớn” Hà Lan rơi xuống vị trí cuối cùng trong giai đoạn vòng bảng gồm 36 đội, một vị trí đáng lo trước khi tiếp đón Galatasaray – đội đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên mọi mặt trận.

Chuỗi phong độ ấn tượng của Galatasaray bắt đầu sau thất bại 1-5 trước Eintracht Frankfurt ở lượt trận mở màn. Kể từ đó, “Những chú Sư tử vàng - đỏ” đã lần lượt đánh bại Liverpool và Bodo/Glimt.

Giờ đây, thầy trò Okan Buruk hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Champions League, với niềm hy vọng lớn đặt vào Victor Osimhen – tiền đạo đã ghi ba bàn ở châu Âu mùa này.

Trong chiến thắng 3-1 trước Bodo, Osimhen lập cú đúp, nâng chuỗi trận ghi bàn ở đấu trường châu Âu lên 7 trận liên tiếp, với tổng cộng 9 bàn thắng trong quãng thời gian đó.

Mặc dù cuối tuần qua Osimhen không thể ghi bàn khi Galatasaray bị Trabzonspor cầm hòa 0-0, nhưng anh vẫn được kỳ vọng là nhân tố quyết định trong chuyến làm khách tại Amsterdam – nơi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ muốn phục thù thất bại 1-2 ở lượt đi hồi tháng 1.

Nếu giành chiến thắng, Galatasaray có thể vươn lên nhóm 8 đội dẫn đầu khi giai đoạn vòng bảng đi qua nửa chặng đường. Ngược lại, nếu thua, họ có thể tụt sâu hơn từ vị trí 14 hiện tại; còn nếu hòa, họ sẽ không rơi xuống dưới vị trí thứ 17 – ngay cả trong trường hợp Tottenham, PSV và Atalanta lần lượt thắng Copenhagen, Olympiacos và Marseille.

Dự đoán tỉ số Ajax vs Galatasaray mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Ajax vs Galatasaray như sau:

Sportsmole: Ajax 1-1 Galatasaray

WhoScore: Ajax 2-1 Galatasaray

Ajax 2-1 Galatasaray Chúng tôi dự đoán: Ajax 1-1 Galatasaray

Xem trực tiếp Ajax vs Galatasaray khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Ajax vs Galatasaray trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 6/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.