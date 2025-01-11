Quốc tế Nhận định, dự đoán Alaves vs Espanyol: Chủ nhà tịt ngòi Trận đấu giữa Alaves vs Espanyol giải La Liga diễn ra vào 22h15 ngày 2/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Alaves vs Espanyol mới nhất

Alaves sẽ không có sự phục vụ của Jon Pacheco vì chấn thương, nhưng ngoài ra, đội hình của họ gần như đầy đủ cho trận tiếp Espanyol vào Chủ nhật.

Mariano Díaz đã lập hat-trick trong trận thắng Deportivo Getxo tại Cúp Nhà vua, song nhiều khả năng anh vẫn ngồi dự bị, bởi Lucas Boyé và Toni Martínez sẽ tiếp tục là lựa chọn chính trên hàng công.

Carlos Vicente – người đã ghi 5 bàn mùa này – tiếp tục là nhân tố chủ chốt trong đội hình xuất phát của đội chủ nhà.

Bên phía Espanyol, tiền đạo Javi Puado vẫn vắng mặt do chấn thương, nhưng đội bóng xứ Catalonia không gặp thêm vấn đề nhân sự nào khác trước chuyến hành quân này.

Kike García và Pere Milla – mỗi người đã có 4 bàn thắng mùa này – sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công, cùng với Roberto Fernández.

Edu Expósito, người bị cất trên ghế dự bị ở trận Cúp Nhà vua gần nhất, sẽ trở lại đội hình chính ở tuyến giữa trong trận đấu gặp Alaves.

Đội hình dự kiến Alaves vs Espanyol mới nhất

Alaves:

Sivera; Jonny, Tenaglia, Parada, Enriquez; Vicente, Calebe, Suarez, Alena; Boye, Martinez

Espanyol:

Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Carreras, Lozano, Exposito, Milla; Garcia, Fernandez

Nhận định bóng đá Alaves vs Espanyol mới nhất

Alaves bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Deportivo Getxo tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, qua đó giành vé vào vòng tiếp theo của giải đấu.

Tuy nhiên, ở La Liga cuối tuần trước, đội bóng xứ Basque lại để thua 0-1 trước Rayo Vallecano và chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại giải VĐQG Tây Ban Nha.

Tập thể của HLV Eduardo Coudet hiện có thành tích 3 thắng, 3 hòa và 4 thua sau 10 vòng đấu, giành được 12 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Điểm sáng lớn nhất của Alaves mùa này chính là hàng phòng ngự: họ đang sở hữu hàng thủ tốt nhất La Liga, chỉ để thủng lưới 9 bàn. Tuy nhiên, đội lại gặp vấn đề ở khâu ghi bàn, khi chỉ có đúng 9 pha lập công từ đầu mùa.

Trong lịch sử đối đầu, Alaves thắng 14 trong 40 lần chạm trán Espanyol, nhưng lần gần nhất họ đánh bại đại diện xứ Catalonia đã là vào tháng 5 năm 2022 trên sân nhà.

Espanyol lại đang có thành tích đối đầu vượt trội, thắng 4 trong 5 lần gần nhất gặp Alaves, bao gồm các chiến thắng 3-2 và 1-0 ở mùa giải La Liga 2024–25.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Manolo González, Espanyol — đội từng kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 14 — đang khởi đầu đầy ấn tượng ở mùa này. Sau 10 trận, họ thắng 5, hòa 3 và thua 2, giành 18 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội nhì bảng Barcelona 4 điểm.

Giữa tuần qua, Espanyol tiếp tục duy trì phong độ tốt khi đánh bại Atletic Lleida 2-1 ở Cúp Nhà vua để giành quyền đi tiếp.

Trên sân khách mùa này, Espanyol giành được 5 điểm sau 4 trận, trong khi Alaves thu về 8 điểm từ 5 trận sân nhà — hứa hẹn tạo nên cuộc so tài cân bằng và khó lường.

Dự đoán tỉ số Alaves vs Espanyol mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Alaves vs Espanyol như sau:

Sportsmole: Alaves 0-1 Espanyol

WhoScore: Alaves 0-2 Espanyol

Alaves 0-2 Espanyol Chúng tôi dự đoán: Alaves 0-1 Espanyol

Xem trực tiếp Alaves vs Espanyol khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Alaves vs Espanyol trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 22h15 ngày 2/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.