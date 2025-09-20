Quốc tế Nhận định, dự đoán Alaves vs Sevilla: Bàn thắng muộn màng Trận đấu giữa Alaves vs Sevilla giải La Liga diễn ra vào 23h30 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Alaves vs Sevilla mới nhất

Alaves đang có lực lượng gần như hoàn hảo, không có ca chấn thương nào được ghi nhận. HLV Coudet có thể thực hiện vài điều chỉnh, khi Denis Suarez và Lucas Boye được cân nhắc cho vị trí tấn công, trong khi Toni Martinez nhiều khả năng tiếp tục ngồi dự bị.

Phía Sevilla, Joan Jordán chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, song nhìn chung họ cũng có đội hình khá đầy đủ. Kike Salas có thể được bổ sung vào hàng thủ, còn Jose Angel Carmona nhiều khả năng sẽ đá wing-back.

Trên hàng công, Isaac Romero – người đã ghi bàn vào lưới Elche – dự kiến tiếp tục đá chính, trong khi Peque Fernandez và Alexis Sanchez sẵn sàng vào sân từ băng ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Alaves vs Sevilla mới nhất

Alaves:

Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Diarra; Ibanez, Blanco; Vicente, Suarez, Alena; Boye

Sevilla:

Nyland; Nianzou, Salas, Azpilicueta; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Gonzalez; Vargas, Romero

Nhận định bóng đá Alaves vs Sevilla mới nhất

Alaves mở màn mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Levante hôm 16/8, nhưng sau đó lại nhận thất bại 0-1 trước Real Betis ở vòng 2 ngày 22/8.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Basque đã phản ứng tích cực, cầm hòa Atletico Madrid 1-1 hôm 30/8 trước khi gây bất ngờ bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân Athletic Bilbao. Bàn phản lưới của Alex Berenguer ở phút 57 đã mang về 3 điểm quý giá cho Alaves.

Thầy trò Eduardo Coudet hiện có 7 điểm sau 4 vòng, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Mùa trước, Alaves chỉ cán đích ở vị trí 15, vì vậy mục tiêu cải thiện thành tích và hướng đến một vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ năm 2017 là hoàn toàn khả thi.

Trong lịch sử, Alaves chỉ thắng 11/42 lần đối đầu Sevilla trên mọi đấu trường. Dù vậy, họ đã thắng 3/4 lần chạm trán gần nhất, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Sevilla thắng 20 trong 42 lần gặp Alaves, nhưng lần gần nhất đánh bại đối thủ này đã từ tháng 1/2023. Trong 7 cuộc đối đầu gần đây, họ chỉ thắng đúng 1 trận.

Đoàn quân của HLV Matías Almeyda mới có 4 điểm sau 4 vòng, đứng thứ 12, kém Alaves 3 điểm. Họ khởi đầu mùa giải bằng thất bại 2-3 trước Athletic Bilbao, tiếp đó thua 1-2 trước Getafe. Dù vậy, Sevilla kịp gượng lại bằng chiến thắng 2-0 trước Girona cuối tháng 8, rồi hòa 2-2 với Elche ở vòng gần nhất, nhờ bàn gỡ muộn của Peque Fernandez phút 85.

Mùa trước, Sevilla chỉ xếp thứ 17 – mùa giải tệ nhất của họ ở La Liga kể từ khi rớt hạng năm 2000. Điều này cho thấy đội bóng xứ Andalucia còn rất xa hình ảnh từng ba mùa liên tiếp đứng trong top 4 giai đoạn 2020-2022.

Dự đoán tỉ số Alaves vs Sevilla mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Alaves vs Sevilla như sau:

Sportsmole: Alaves 1-1 Sevilla

WhoScore: Alaves 1-2 Sevilla

Alaves 1-2 Sevilla Báo chúng tôi dự đoán: Alaves 1-1 Sevilla

Xem trực tiếp Alaves vs Sevilla khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Alaves vs Sevilla trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.