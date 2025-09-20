Thứ Bảy, 20/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Nhận định, dự đoán Alaves vs Sevilla: Bàn thắng muộn màng

Lương Đàm 20/09/2025 09:32

Trận đấu giữa Alaves vs Sevilla giải La Liga diễn ra vào 23h30 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Mục lục
Nhận định, soi kèo Alaves vs Sevilla: Bài toán thể lực

Thông tin lực lượng Alaves vs Sevilla mới nhất

Alaves đang có lực lượng gần như hoàn hảo, không có ca chấn thương nào được ghi nhận. HLV Coudet có thể thực hiện vài điều chỉnh, khi Denis Suarez và Lucas Boye được cân nhắc cho vị trí tấn công, trong khi Toni Martinez nhiều khả năng tiếp tục ngồi dự bị.

Phía Sevilla, Joan Jordán chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, song nhìn chung họ cũng có đội hình khá đầy đủ. Kike Salas có thể được bổ sung vào hàng thủ, còn Jose Angel Carmona nhiều khả năng sẽ đá wing-back.

Trên hàng công, Isaac Romero – người đã ghi bàn vào lưới Elche – dự kiến tiếp tục đá chính, trong khi Peque Fernandez và Alexis Sanchez sẵn sàng vào sân từ băng ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Alaves vs Sevilla mới nhất

Alaves:

Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Diarra; Ibanez, Blanco; Vicente, Suarez, Alena; Boye

Sevilla:

Nyland; Nianzou, Salas, Azpilicueta; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Gonzalez; Vargas, Romero

Nhận định bóng đá Alaves vs Sevilla mới nhất

Alaves mở màn mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Levante hôm 16/8, nhưng sau đó lại nhận thất bại 0-1 trước Real Betis ở vòng 2 ngày 22/8.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Basque đã phản ứng tích cực, cầm hòa Atletico Madrid 1-1 hôm 30/8 trước khi gây bất ngờ bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân Athletic Bilbao. Bàn phản lưới của Alex Berenguer ở phút 57 đã mang về 3 điểm quý giá cho Alaves.

Alaves vs Sevilla: Tiếp tục bám đuổi

Thầy trò Eduardo Coudet hiện có 7 điểm sau 4 vòng, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Mùa trước, Alaves chỉ cán đích ở vị trí 15, vì vậy mục tiêu cải thiện thành tích và hướng đến một vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ năm 2017 là hoàn toàn khả thi.

Trong lịch sử, Alaves chỉ thắng 11/42 lần đối đầu Sevilla trên mọi đấu trường. Dù vậy, họ đã thắng 3/4 lần chạm trán gần nhất, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Sevilla thắng 20 trong 42 lần gặp Alaves, nhưng lần gần nhất đánh bại đối thủ này đã từ tháng 1/2023. Trong 7 cuộc đối đầu gần đây, họ chỉ thắng đúng 1 trận.

Đoàn quân của HLV Matías Almeyda mới có 4 điểm sau 4 vòng, đứng thứ 12, kém Alaves 3 điểm. Họ khởi đầu mùa giải bằng thất bại 2-3 trước Athletic Bilbao, tiếp đó thua 1-2 trước Getafe. Dù vậy, Sevilla kịp gượng lại bằng chiến thắng 2-0 trước Girona cuối tháng 8, rồi hòa 2-2 với Elche ở vòng gần nhất, nhờ bàn gỡ muộn của Peque Fernandez phút 85.

Mùa trước, Sevilla chỉ xếp thứ 17 – mùa giải tệ nhất của họ ở La Liga kể từ khi rớt hạng năm 2000. Điều này cho thấy đội bóng xứ Andalucia còn rất xa hình ảnh từng ba mùa liên tiếp đứng trong top 4 giai đoạn 2020-2022.

Dự đoán tỉ số Alaves vs Sevilla mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Alaves vs Sevilla như sau:

  • Sportsmole: Alaves 1-1 Sevilla
  • WhoScore: Alaves 1-2 Sevilla
  • Báo chúng tôi dự đoán: Alaves 1-1 Sevilla

Xem trực tiếp Alaves vs Sevilla khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Alaves vs Sevilla trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Brighton vs Tottenham: Quật ngã chủ nhà

Nhận định, dự đoán Brighton vs Tottenham: Quật ngã chủ nhà

Nhận định, dự đoán Burnley vs Nottingham: Tổng lực tấn công

Nhận định, dự đoán Burnley vs Nottingham: Tổng lực tấn công

Nhận định, dự đoán MU vs Chelsea: Kép sập Old Trafford

Nhận định, dự đoán MU vs Chelsea: Kép sập Old Trafford

Nhận định, dự đoán Fulham vs Brentford: Lĩnh đòn chí mạng

Nhận định, dự đoán Fulham vs Brentford: Lĩnh đòn chí mạng

Nhận định, dự đoán Liverpool vs Everton: Tra tấn gã hàng xóm

Nhận định, dự đoán Liverpool vs Everton: Tra tấn gã hàng xóm

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Brighton vs Tottenham: Quật ngã chủ nhà

Nhận định, dự đoán Brighton vs Tottenham: Quật ngã chủ nhà

Nhận định, dự đoán Burnley vs Nottingham: Tổng lực tấn công

Nhận định, dự đoán Burnley vs Nottingham: Tổng lực tấn công

Nhận định, dự đoán MU vs Chelsea: Kép sập Old Trafford

Nhận định, dự đoán MU vs Chelsea: Kép sập Old Trafford

Nhận định, dự đoán Fulham vs Brentford: Lĩnh đòn chí mạng

Nhận định, dự đoán Fulham vs Brentford: Lĩnh đòn chí mạng

Nhận định, dự đoán Liverpool vs Everton: Tra tấn gã hàng xóm

Nhận định, dự đoán Liverpool vs Everton: Tra tấn gã hàng xóm

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Nhận định, dự đoán Alaves vs Sevilla: Bàn thắng muộn màng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO