Quốc tế Nhận định, dự đoán Armenia vs Bồ Đào Nha: Đại pháo Ronaldo khai hỏa dữ dội Trận đấu giữa Armenia vs Bồ Đào Nha vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 6/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Armenia vs Bồ Đào Nha mới nhất

Tiền vệ chưa từng khoác áo ĐTQG Narek Grigoryan vắng mặt trong danh sách 25 cầu thủ Armenia vì chấn thương, trong khi Norberto Briasco rút lui vì lý do gia đình. Tuy nhiên, Lucas Zelarayan và Grant-Leon Ranos (Borussia Monchengladbach) đã trở lại đội tuyển.

HLV Melikyan nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Vahan Bichakhchyan (Legia Warsaw) ở tuyến giữa để tạo sự sáng tạo, trong khi tiền đạo kỳ cựu Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava, 60 lần khoác áo) hy vọng ghi bàn thứ 10 cho đội tuyển.

Về phía Bồ Đào Nha, Rafael Leao (AC Milan) vắng mặt vì chấn thương bắp chân. Hậu vệ Diogo Dalot (Manchester United) cũng rút lui do chấn thương cơ.

Do đó, Joao Cancelo và Joao Neves sẽ cạnh tranh cho vị trí hậu vệ phải. Trên hàng công, Francisco Conceicao và Pedro Neto có thể hỗ trợ Cristiano Ronaldo – 40 tuổi, người đã ghi 5 bàn chỉ sau 4 lần đối đầu Armenia, trong đó có cú hat-trick ở trận thắng 3-2 năm 2015.

Ruben Neves và Vitinha cạnh tranh cho vai trò tiền vệ lùi sâu. Đặc biệt, Neves sẽ khoác áo số 21 để tri ân người bạn thân Diogo Jota – theo nguyện vọng của gia đình Jota và được HLV Martinez chấp thuận.

Đội hình dự kiến Armenia vs Bồ Đào Nha mới nhất

Armenia:

Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Arutyunyan, Muradyan, Tiknizyan; Iwu, Dashyan; Bichakhchyan, Zelarayan; Barseghyan

Bồ Đào Nha:

Costa; Cancelo, Dias, A. Silva, Mendes; Fernandes, R. Neves, Bernardo; Conceicao, Ronaldo, Neto

Nhận định bóng đá Armenia vs Bồ Đào Nha mới nhất

Bồ Đào Nha đang chuẩn bị cho trận đấu quốc tế đầu tiên kể từ khi giành chức vô địch UEFA Nations League lần thứ hai vào tháng 6. Ở bán kết, họ đánh bại chủ nhà Đức 2-1 trước khi vượt qua nhà vô địch Euro 2024 Tây Ban Nha 5-3 trên chấm luân lưu, sau khi hòa 2-2 đầy kịch tính trong 120 phút.

“Selecao das Quinas” đã có danh hiệu lớn thứ ba trong chín năm và là lần đầu tiên dưới triều đại HLV Roberto Martinez, người đạt tỷ lệ thắng ấn tượng 70% sau 30 trận (21 thắng, 5 hòa, 4 thua) kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2023.

Đứng thứ 6 thế giới trên BXH FIFA, Bồ Đào Nha chỉ thua một trong 10 trận gần nhất kể từ thất bại trước Pháp trên chấm 11m tại tứ kết Euro 2024. Hàng công cũng có sự khởi sắc rõ rệt, ghi từ hai bàn trở lên trong bảy trận trong quãng thời gian này.

Họ được đánh giá là ứng viên hàng đầu để đi tiếp từ bảng F vòng loại World Cup. Bồ Đào Nha đã chắc chắn có suất play-off nhờ thành tích tại Nations League, nhưng đứng đầu bảng sẽ giúp họ giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Mỹ.

Martinez mong muốn các học trò khởi đầu mạnh mẽ, nhất là khi Bồ Đào Nha từng phải dự vòng play-off để giành vé dự ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất. Dù vậy, họ đã toàn thắng cả 10 trận vòng loại Euro 2024 và chưa bao giờ thua Armenia (thắng 4, hòa 2) – một dấu hiệu lạc quan trước trận ra quân.

Armenia khởi đầu năm với HLV người Hà Lan John van 't Schip, nhưng sau bốn trận không thắng (hòa 1, thua 3), ông đã bị sa thải vào tháng 8 chỉ sau chưa đầy sáu tháng tại vị.

Yegishe Melikyan – từng 29 lần khoác áo đội tuyển Armenia giai đoạn 2002-2007 – chia tay CLB Pyunik sau bốn năm để lên nắm đội tuyển. Nhiệm vụ của ông là vực dậy một tập thể đang rơi xuống hạng 105 thế giới trên BXH FIFA.

Armenia chỉ thắng 2/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 6). Họ mở đầu năm 2025 trong thất vọng khi thua Georgia với tổng tỷ số 1-9 ở vòng play-off thăng/hạng Nations League, trong đó có thất bại 1-6 trên sân khách hồi tháng 3.

Ở loạt giao hữu tháng 6, Armenia thua Kosovo 2-5 rồi hòa Montenegro 2-2. Tuy nhiên, việc ghi được năm bàn trong ba trận gần nhất cũng mang lại cho Melikyan chút hy vọng để đưa đội tuyển trở lại quỹ đạo.

Armenia chưa từng dự một giải đấu lớn nào kể từ khi độc lập, và họ sẽ bước vào trận gặp Bồ Đào Nha với vị thế “cửa dưới” hoàn toàn. Dù vậy, lần gần nhất chạm trán, họ từng khiến đối thủ rất vất vả khi chỉ chịu thua 2-3 trên sân nhà ở vòng loại Euro 2016.

Dự đoán tỉ số Armenia vs Bồ Đào Nha mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Armenia vs Bồ Đào Nha như sau:

Sportsmole: Armenia 0-3 Bồ Đào Nha

WhoScore: Armenia 1-4 Bồ Đào Nha

Armenia 1-4 Bồ Đào Nha Báo chúng tôi dự đoán: Armenia 0-3 Bồ Đào Nha

Xem trực tiếp Armenia vs Bồ Đào Nha khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Armenia vs Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 6/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.