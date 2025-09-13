Quốc tế Nhận định, dự đoán Athletic Bilbao vs Alaves: Gãy cánh phút chót Trận đấu giữa Athletic Bilbao vs Alaves giải La Liga diễn ra vào 23h30 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Athletic Bilbao vs Alaves mới nhất

Athletic Bilbao sẽ không có Nico Williams do chấn thương khi làm nhiệm vụ cho tuyển Tây Ban Nha. Anh cũng đứng trước nguy cơ lỡ trận gặp Arsenal tại Champions League. Ngoài ra, Unai Egiluz chắc chắn vắng mặt, còn Alex Padilla và Yeray Alvarez bị treo giò. Inigo Lekue và Benat Prados cần kiểm tra thể lực, khiến đội chủ nhà có thể mất tới 6 cầu thủ đội một.

Với Alaves, Nikola Maras và Carlos Protesoni nhiều khả năng không thể ra sân. Trên hàng công, Toni Martinez (1 bàn) gần như chắc suất đá chính, cùng với Carlos Vicente ở cánh. Carles Alena sẽ góp mặt ở tuyến giữa, còn tiền đạo kỳ cựu Mariano Diaz nhiều khả năng tiếp tục ngồi dự bị.

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao vs Alaves mới nhất

Athletic Bilbao:

Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi

Alaves:

Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Diarra; Ibanez, Blanco; Vicente, Guridi, Alena; Martinez

Nhận định bóng đá Athletic Bilbao vs Alaves mới nhất

Athletic Bilbao khởi đầu mùa giải mới vô cùng ấn tượng với 9 điểm tuyệt đối sau ba vòng, lần lượt đánh bại Sevilla, Rayo Vallecano và Real Betis.

Mùa trước, “Sư tử” cán đích ở vị trí thứ 4 La Liga, và mục tiêu mùa này vẫn là nhóm đầu bảng. Tuy nhiên, HLV Ernesto Valverde sẽ phải cân đối giữa giải quốc nội và đấu trường châu Âu, khi Athletic sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League gặp Arsenal vào ngày 16/9 tới.

Do chính sách chỉ chiêu mộ cầu thủ xứ Basque, Athletic khá trầm lắng trên thị trường chuyển nhượng, chỉ bổ sung Robert Navarro và Jesus Areso. Thành công lớn nhất của họ là giữ chân Nico Williams – tuyển thủ Tây Ban Nha tiếp tục từ chối Barcelona để ký hợp đồng mới.

Trong khi đó, Alaves mở màn La Liga 2025-26 bằng chiến thắng 2-1 trước Levante trên sân nhà, nhưng ngay sau đó thua Real Betis 0-1 ở trận sân khách đầu tiên. Trước kỳ nghỉ, họ tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Atletico Madrid 1-1. Với 4 điểm sau ba trận, thầy trò Eduardo Coudet tạm đứng thứ 11.

Mùa trước, Alaves chỉ xếp thứ 15, hơn nhóm xuống hạng hai điểm. Dù vậy, việc duy trì suất chơi ở La Liga tám trong chín mùa gần đây cho thấy đây là giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Athletic: thắng 34/51 lần chạm trán, Alaves chỉ có 8 chiến thắng. Ở trận tương ứng mùa trước, Bilbao cũng thắng tối thiểu 1-0.

Dự đoán tỉ số Athletic Bilbao vs Alaves mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Athletic Bilbao vs Alaves như sau:

Sportsmole: Athletic Bilbao 2-0 Alaves

WhoScore: Athletic Bilbao 2-1 Alaves

Athletic Bilbao 2-1 Alaves Báo chúng tôi dự đoán: Athletic Bilbao 2-1 Alaves

Xem trực tiếp Athletic Bilbao vs Alaves khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Athletic Bilbao vs Alaves trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h30 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.