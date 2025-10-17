Quốc tế Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Osasuna: Cách biệt 1 bàn Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Osasuna giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 19/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Osasuna mới nhất

Atletico sẽ thiếu vắng Clément Lenglet, người bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Celta Vigo. Tin vui là Thiago Almada có thể trở lại sau chấn thương ở chân, còn trung vệ José Giménez cũng sẵn sàng tái xuất sau vấn đề ở đùi. Tuy nhiên, Johnny Cardoso vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì đau mắt cá.

Ở tuyến trên, Antoine Griezmann chắc chắn sẽ tiếp tục đá chính, trong khi Pablo Barrios và đội trưởng Koke sẽ nắm vai trò điều tiết ở hàng tiền vệ. Việc thiếu Lenglet có thể khiến David Hancko được kéo về trung tâm hàng thủ, còn Javi Galán sẽ được trao cơ hội đá chính ở vị trí hậu vệ trái.

Về phía Osasuna, hai trụ cột Aimar Oroz và Juan Cruz vẫn đang trong quá trình hồi phục và chưa chắc kịp thi đấu.

Tiền đạo kỳ cựu Ante Budimir, người đã ghi 2 bàn sau 8 trận, sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công. Rubén García cũng gần như chắc suất đá chính, trong khi cầu thủ trẻ Víctor Muñoz – người đã có 1 bàn và 1 kiến tạo mùa này – sẽ được tin dùng ở cánh, mang lại sự năng động cho lối chơi phản công của đội khách.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Osasuna mới nhất

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Galan; Barrios, Koke; Simeone, Griezmann, Gonzalez; Alvarez

Osasuna:

Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torro, Moncayola; Munoz, Gomez, Ruben Garcia; Budimir

Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Osasuna mới nhất

Dưới triều đại Diego Simeone, Atletico Madrid luôn được biết đến với bản lĩnh và sự kiên định, nhưng mùa giải 2025–26 này, đội bóng thủ đô chưa thực sự đạt phong độ tốt nhất. Sau 8 vòng đấu, họ mới chỉ có 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 1 thất bại – tổng cộng 13 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Real Madrid tới 8 điểm.

Trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10, Atletico chỉ có được kết quả hòa 1–1 với Celta Vigo, một trận đấu mà họ tiếp tục bộc lộ sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, trong 5 trận gần nhất tại La Liga, thầy trò Simeone đã thắng 3 trận – đáng nhớ nhất là chiến thắng trước Real Madrid trong trận derby thành Madrid – cho thấy tiềm năng bứt phá vẫn còn nguyên.

Tại Champions League, Atletico cũng đang có khởi đầu tương đối ổn định với 3 điểm sau 2 lượt trận, và sẽ có chuyến làm khách quan trọng trên sân Arsenal ở London vào tuần tới. Dẫu vậy, trước khi hướng tới châu Âu, họ cần tập trung tối đa cho thử thách Osasuna – đối thủ đã từng khiến họ khổ sở ở mùa trước.

Thực tế, Atletico đã thua 2 trong 3 lần đối đầu gần nhất với Osasuna tại La Liga, bao gồm thất bại 0–2 ở cuộc chạm trán cuối mùa 2024–25. Đáng nhớ hơn cả là trận thua sốc 1–4 ngay tại Wanda Metropolitano vào tháng 5/2024, một vết gợn mà Simeone chắc chắn muốn xóa bỏ trong cuộc tái đấu này.

Bên kia chiến tuyến, Osasuna dưới thời Alessio Lisci đang cho thấy tinh thần chiến đấu cao. Họ vừa có chiến thắng 2–1 trước Getafe trước kỳ nghỉ quốc tế, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 8 trận.

Đáng chú ý, Osasuna đang là một trong những đội có hàng thủ tốt nhất La Liga: mới chỉ thủng lưới 8 bàn, ít hơn cả Real Madrid và Barcelona (cùng 9 bàn thua). Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của họ lại nằm ở khâu ghi bàn – với chỉ 7 pha lập công sau 8 trận, hiệu suất tấn công thấp đang khiến đội bóng xứ Pamplona khó bứt lên cao hơn.

Mùa trước, Osasuna cán đích ở vị trí thứ 9, và mục tiêu mùa này vẫn là một vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, việc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu là thử thách quá tầm, nên họ sẽ tập trung vào việc duy trì sự ổn định và tránh xa nhóm nguy hiểm.

Dự đoán tỉ số Atletico Madrid vs Osasuna mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atletico Madrid vs Osasuna như sau:

Sportsmole: Atletico Madrid 1-0 Osasuna

WhoScore: Atletico Madrid 2-1 Osasuna

Atletico Madrid 2-1 Osasuna Chúng tôi dự đoán: Atletico Madrid 1-0 Osasuna

Xem trực tiếp Atletico Madrid vs Osasuna khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atletico Madrid vs Osasuna trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.