Quốc tế Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Villarreal: Căng thẳng nghẹt thở Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Villarreal giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 14/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Villarreal mới nhất

Atletico Madrid tiếp tục không có Alex Baena, trong khi Jose Gimenez và Thiago Almada nhiều khả năng cũng vắng mặt vì chấn thương. Conor Gallagher, dù từng được đồn đoán rời đội, vẫn ở lại và có thể được trao cơ hội đá chính thay thế. Trên hàng công, Alexander Sorloth dự kiến sát cánh cùng Julian Alvarez, còn Pablo Barrios có thể được bố trí chơi dạt biên.

Villarreal cũng gặp khó về lực lượng khi Logan Costa, Willy Kambwala và Pau Cabanes đều chấn thương. Gerard Moreno chưa chắc ra sân, còn Ayoze Perez – người ghi 22 bàn mùa trước – vẫn vắng mặt vì chấn thương háng. Tuy nhiên, họ có thể trao cơ hội ra mắt cho Georges Mikautadze, tân binh vừa đến từ Lyon cuối kỳ chuyển nhượng.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Villarreal mới nhất

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Cardoso, Gallagher, Barrios; Sorloth, Alvarez

Villarreal:

Junior; Mourino, Foyth, Marin, S Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze

Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Villarreal mới nhất

Mục tiêu chính của Atletico Madrid mùa này là rút ngắn khoảng cách với Barcelona và Real Madrid, với vị trí thứ ba một lần nữa là yêu cầu tối thiểu. Tuy nhiên, khởi đầu mùa giải lại khá thất vọng cho thầy trò Diego Simeone.

Atletico để thua 1-2 trước Espanyol ở trận mở màn, sau đó chỉ giành được hai điểm từ hai trận hòa liên tiếp với Elche và Alaves. Thành tích này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 17 trên BXH, tạo áp lực không nhỏ phải giành chiến thắng ở vòng này.

Một số tân binh mùa hè cũng cần thể hiện nhiều hơn sau khởi đầu chưa thuyết phục. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Atletico: họ chỉ thắng 16 trong 48 lần chạm trán Villarreal, và cả hai cuộc đối đầu mùa trước đều kết thúc với tỷ số hòa. Đoàn quân áo đỏ-trắng chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất trước “Tàu ngầm vàng”.

Trong khi đó, Villarreal đang là một trong những đội có phong độ ấn tượng nhất giai đoạn đầu mùa. Họ thắng Real Oviedo 2-0 ở trận ra quân, sau đó vùi dập Girona 5-0, rồi hòa Celta Vigo 1-1 trước kỳ nghỉ. Với 7 điểm sau 3 vòng, Villarreal đang xếp thứ 3, chỉ sau Athletic Bilbao và Real Madrid – hai đội toàn thắng.

Mùa trước, Villarreal cán đích thứ 5 và giành vé trở lại Champions League. Họ sẽ mở màn châu Âu bằng chuyến làm khách Tottenham ngày 16/9. Atletico cũng chuẩn bị cho Champions League với trận đấu khó khăn trên sân Liverpool tuần sau.

Dự đoán tỉ số Atletico Madrid vs Villarreal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atletico Madrid vs Villarreal như sau:

Sportsmole: Atletico Madrid 2-1 Villarreal

WhoScore: Atletico Madrid 2-2 Villarreal

Atletico Madrid 2-2 Villarreal Báo chúng tôi dự đoán: Atletico Madrid 1-1 Villarreal

Xem trực tiếp Atletico Madrid vs Villarreal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atletico Madrid vs Villarreal trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 14/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.