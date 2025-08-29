Quốc tế Nhận định, dự đoán Bologna vs Como: Bàn thắng liên tiếp Trận đấu giữa Bologna vs Como giải Serie A diễn ra vào 23h30 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bologna vs Como mới nhất

Bologna sẽ vắng Ciro Immobile (đùi) đến tháng 10 và Nicolo Casale (gân kheo) khoảng 4 tuần. Emil Holm cũng chấn thương, nhưng hậu vệ Juan Miranda trở lại sau án treo giò. Tân binh Nadir Zortea nhiều khả năng đá chính, trong khi Jonathan Rowe (mới đến từ Marseille) có thể ngồi dự bị. Trên hàng công, Riccardo Orsolini – người góp công vào 7 bàn thắng trong 8 trận sân nhà gần nhất – sẽ hỗ trợ Santiago Castro.

Phía Como, nhạc trưởng Nico Paz tiếp tục là niềm hy vọng lớn, với dấu giày trong 4 bàn thắng ở 4 trận Serie A gần nhất. Anh sẽ sát cánh cùng Alvaro Morata hoặc Tasos Douvikas – người đã ghi 3 bàn chỉ sau 2 trận mùa này. Nicolas Kuhn có thể trở lại, nhưng Jayden Addai (mắt cá) vẫn bỏ ngỏ. Assane Diao (bàn chân) và Alberto Dossena (dây chằng chéo) tiếp tục vắng mặt dài hạn.

Đội hình dự kiến Bologna vs Como mới nhất

Bologna: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Como: Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Nhận định bóng đá Bologna vs Como mới nhất

Kết thúc mùa trước trong niềm vui với chiếc cúp Coppa Italia, Bologna lại khởi đầu Serie A 2025-26 đầy thất vọng khi để thua 0-1 trên sân Roma cuối tuần trước, đồng thời mất hai trụ cột vì chấn thương nặng.

Jhon Lucumi mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua quyết định, trong khi Nicolo Casale và tân binh Ciro Immobile lần lượt phải rời sân, biến ngày trở lại Stadio Olimpico của Immobile thành kỷ niệm buồn. Như vậy, Bologna chỉ thắng 2 trong 16 trận mở màn gần nhất tại Serie A và hiện đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở giải quốc nội – lần đầu tiên tái diễn kể từ năm 2018. HLV Vincenzo Italiano chắc chắn muốn sớm đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Tuần này, Rossoblu trở về sân nhà Dall’Ara, nơi họ đã thắng cả 4 lần tiếp đón Como gần nhất tại Serie A mà không thủng lưới. Lịch sử đối đầu cũng đứng về phía Bologna khi Como chỉ thắng 2 trong 7 lần chạm trán gần đây, và mùa trước họ chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận.

Dẫu vậy, Como hành quân đến Emilia-Romagna với sự tự tin cao độ. Đội bóng vùng Lombardy vừa trải qua mùa hè đầu tư mạnh mẽ và khởi đầu ấn tượng. Cuối tuần trước, họ đánh bại Lazio 2-0 tại Sinigaglia, với Nico Paz kiến tạo một bàn và trực tiếp lập siêu phẩm sút phạt vào góc cao. Trước đó, Como cũng mở màn bằng chiến thắng 3-1 trước Sudtirol tại Coppa Italia.

Dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas – người từng từ chối lời mời của Inter sau mùa giải ra mắt thành công – Como đang đặt mục tiêu cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Họ đã chiêu mộ nhiều gương mặt đáng chú ý như Alvaro Morata, Jesus Rodriguez hay Jacobo Ramon. Với chuỗi trận giao hữu và chính thức thăng hoa, Como đang hướng tới lần đầu tiên giành trọn 6 điểm sau hai vòng mở màn Serie A kể từ năm 1951.

Dự đoán tỉ số Bologna vs Como mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bologna vs Como như sau:

Sportsmole: Bologna 1-1 Como

WhoScore: Bologna 2-2 Como

Bologna 2-2 Como Báo chúng tôi dự đoán: Bologna 1-1 Como

Xem trực tiếp Bologna vs Como khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bologna vs Como trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h30 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.