Quốc tế Nhận định, dự đoán Brazil vs Chile: Selecao khẳng định uy quyền Trận đấu giữa Brazil vs Chile Vòng loại World Cup diễn ra vào 7h30 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brazil vs Chile mới nhất

Với việc kết quả không còn nhiều ý nghĩa, HLV Ancelotti đã tạo điều kiện cho Real Madrid khi không triệu tập bộ tứ Vinícius Jr., Rodrygo, Éder Militão và Endrick. Như vậy, Raphinha (Barcelona) là cầu thủ La Liga duy nhất góp mặt.

Trung vệ Marquinhos chuẩn bị có lần ra sân thứ 100 cho ĐTQG, nhưng anh sẽ sát cánh cùng nhiều gương mặt non trẻ: 7 hậu vệ còn lại trong danh sách chỉ có tổng cộng 29 lần khoác áo. Trên hàng công, Matheus Cunha (chấn thương) vắng mặt, trao cơ hội cho bộ đôi đang có phong độ cao Joao Pedro và Richarlison.

Ở phía bên kia, tân HLV Nicolas Córdova mạnh tay thay máu đội hình, loại tới 13 cầu thủ so với danh sách của Gareca, trong đó có Francisco Sierralta (treo giò). Bộ ba kỳ cựu Alexis Sánchez, Arturo Vidal và Charles Aránguiz cũng không được triệu tập, nhiều khả năng khép lại sự nghiệp quốc tế. Thủ môn Brayan Cortés cũng vắng mặt, khiến cả ba thủ môn lần này đều chưa một lần bắt cho tuyển.

Đáng chú ý, 20 cầu thủ trong danh sách Chile có dưới 10 lần ra sân, trong đó 9 người chưa từng thi đấu quốc tế. Đây gần như là một cuộc “tái thiết toàn diện” sau chu kỳ ba năm đầy thất vọng.

Đội hình dự kiến Brazil vs Chile mới nhất

Brazil:

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Joao Pedro, Estevao; Richarlison

Chile:

Gillier; Hormazabal, Maripan, Kuscevic, Suazo; Osorio, Echeverria, Loyola; Tapia, Brereton Diaz, Aravena

Nhận định bóng đá Brazil vs Chile mới nhất

Brazil bước vào hai lượt trận cuối cùng vòng loại với tâm thế thoải mái, sau khi chính thức giành vé dự World Cup 2026 từ tháng Sáu.

Dẫu vậy, chiến dịch này nhìn chung kém thuyết phục. Seleção từng có thời điểm đứng sát nhóm nguy cơ ngoài top 6 và hiện kém Argentina tới 10 điểm. Khoảng cách từ vị trí thứ hai đến thứ sáu chỉ là 3 điểm, cho thấy sự vượt trội tuyệt đối của Argentina, đồng thời phản ánh sự sa sút đáng thất vọng của Brazil – đặc biệt khi họ vẫn xếp dưới Ecuador, dù đối thủ bị trừ 3 điểm.

Dưới thời Carlo Ancelotti, Brazil khởi đầu với trận hòa 0-0 trước Ecuador và thắng Paraguay 1-0 trên sân nhà. Từ đó, họ chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất (trước Argentina), chuỗi trận giúp giữ chắc suất đi tiếp. Đáng chú ý, bước ngoặt đã đến từ chiến thắng 2-1 ngay tại Santiago trước Chile, trận đấu mà bàn thắng muộn giúp họ thoát hiểm trong cuộc đua top 6.

Trong khi đó, Chile đã có một vòng loại thảm họa. Trận thua 0-2 trước Bolivia hồi tháng Sáu – trước đối thủ chơi thiếu người 70 phút – chấm dứt hy vọng mong manh, đồng thời đánh dấu lần thứ ba liên tiếp vắng mặt ở World Cup. HLV Ricardo Gareca sau đó từ chức, nhường chỗ cho Nicolas Córdova tạm quyền trong hai trận cuối.

Mục tiêu của Chile bây giờ chỉ là tránh đứng bét bảng. Nhưng cơ hội kiếm điểm tại Brazil gần như bằng không, bởi họ mới chỉ có 1 điểm và ghi đúng 1 bàn trên sân khách sau 8 trận vòng loại. Chile vẫn chưa ghi bàn nào trong năm 2025, và đối đầu Brazil – đội mà họ chỉ thắng 8/76 lần chạm trán – rõ ràng không phải cơ hội lý tưởng để chấm dứt cơn khát này.

Dự đoán tỉ số Brazil vs Chile mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brazil vs Chile như sau:

Sportsmole: Brazil 2-0 Chile

WhoScore: Brazil 2-1 Chile

Brazil 2-1 Chile Báo chúng tôi dự đoán: Brazil 2-0 Chile

Xem trực tiếp Brazil vs Chile khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brazil vs Chile trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 7h30 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.