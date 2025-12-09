Quốc tế Nhận định, dự đoán Brentford vs Chelsea: Garnacho mở điểm Trận đấu giữa Brentford vs Chelsea giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 2h00 ngày 14/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brentford vs Chelsea mới nhất

Brentford mất Wissa, nhưng kịp bổ sung Reiss Nelson vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Người hâm mộ hy vọng cựu cầu thủ Arsenal sớm lấy lại thể lực sau một tháng không thi đấu. Igor Thiago đang là điểm sáng trên hàng công, khi đã ghi 3 bàn mùa này sau khi mùa trước dính chấn thương.

Vitaly Janelt đã trở lại tập luyện sau khi bỏ lỡ nghĩa vụ ĐT Bosnia vì chấn thương bàn chân, trong khi Gustavo Nunes và Yunus Konak vẫn cần thêm thời gian hồi phục.

Chelsea có thể chào đón sự trở lại của Cole Palmer, dù anh vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân sau chấn thương khiến anh vắng mặt hai trận Premier League và kỳ tập trung ĐT Anh. Romeo Lavia và Benoît Badiashile cũng đang tiến gần tới ngày tái xuất sau kỳ nghỉ quốc tế.

Liam Delap chắc chắn vắng mặt vì chấn thương gân kheo nghiêm trọng gặp Fulham. Tuy nhiên, người hâm mộ Chelsea có thể chứng kiến màn ra mắt của tân binh Alejandro Garnacho – cầu thủ gia nhập từ Man United trong mùa hè.

Đội hình dự kiến Brentford vs Chelsea mới nhất

Brentford:

Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard; Outtara, Igor Thiago, Schade

Chelsea:

Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Estevao, Pedro Neto, Garnacho; Joao Pedro

Nhận định bóng đá Brentford vs Chelsea mới nhất

Chelsea sẽ có trận derby London thứ tư chỉ sau bốn vòng đấu đầu tiên – một điều hiếm khi xảy ra – khi họ hành quân tới sân của Brentford, sau chiến thắng gây tranh cãi trước Fulham.

Trên sân Stamford Bridge, “The Blues” thắng 2-0, nhưng cả hai tình huống then chốt đều gây tranh cãi lớn: Fulham bị từ chối bàn thắng mở tỷ số, và Chelsea được hưởng một quả phạt đền trong hiệp hai. Dù vậy, ba điểm là điều quan trọng nhất, giúp họ nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà tại Premier League trong năm 2025 lên con số 12 trận (9 thắng, 3 hòa).

Đây cũng là một trong những khởi đầu tốt nhất của Chelsea trong nhiều năm trở lại đây: lần thứ hai sau bảy mùa, họ thắng ít nhất hai trong ba vòng mở màn. Hàng thủ vốn bị đánh giá là điểm yếu, nhưng chín trận giữ sạch lưới trong 15 trận gần nhất – dù có phần may mắn – cũng mang đến sự an tâm cho HLV Enzo Maresca.

Chelsea sẽ cần duy trì sự chắc chắn này trong tuần lễ căng thẳng, với ba chuyến làm khách liên tiếp, bao gồm Bayern Munich và Manchester United. Lịch sử đối đầu ngắn ngủi giữa đôi bên cũng nghiêng về đội khách: chỉ một trong tám lần chạm trán chứng kiến đội chủ nhà giành chiến thắng.

Về phía Brentford, cả ba chiến thắng của họ trước Chelsea đều diễn ra trên sân khách, nhưng tại Gtech, họ cũng bất bại ba trong bốn lần tiếp đón “The Blues”.

HLV Keith Andrews chắc chắn sẽ hài lòng nếu có được một trận hòa, nhất là sau khi đội bóng trải qua mùa hè đầy biến động. Sau ba vòng, “The Bees” đã thua hai trận, trong đó thất bại cay đắng 1-2 trước Sunderland ở phút bù giờ 96, khiến họ không có cơ hội sửa sai suốt hai tuần qua.

Brentford chỉ thua hai trong 10 trận cuối mùa trước dưới thời Thomas Frank, nhưng việc mất đi HLV trưởng, thủ quân, thủ môn và hai chân sút chủ lực, trong đó có Yoane Wissa (gia nhập Newcastle), khiến nhiều người dự đoán họ sẽ chật vật hơn mùa này.

Dẫu vậy, sân nhà vẫn là điểm tựa: thắng Aston Villa ở vòng hai giúp Brentford nối dài chuỗi 3/4 trận thắng gần nhất tại Gtech. Nhưng lịch thi đấu sắp tới cực kỳ khắc nghiệt, khi họ lần lượt chạm trán Chelsea, Man United, Man City, Liverpool và Newcastle.

Dự đoán tỉ số Brentford vs Chelsea mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brentford vs Chelsea như sau:

Sportsmole: Brentford 1-2 Chelsea

WhoScore: Brentford 0-1 Chelsea

Brentford 0-1 Chelsea Báo chúng tôi dự đoán: Brentford 0-1 Chelsea

Xem trực tiếp Brentford vs Chelsea khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brentford vs Chelsea trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2h00 ngày 14/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.