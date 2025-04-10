Quốc tế Nhận định, dự đoán Brentford vs Man City: Chiến thắng toát mồ hôi Trận đấu giữa Brentford vs Man City giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brentford vs Man City mới nhất

Trong buổi họp báo trước trận, Guardiola xác nhận Man City không có thêm chấn thương nào sau trận hòa Monaco, nơi Rodri đã thi đấu 61 phút an toàn.

Guardiola từng hy vọng Omar Marmoush (đầu gối) có thể trở lại trước loạt trận quốc tế, nhưng tiền đạo người Ai Cập vẫn sẽ vắng mặt, cùng với Rayan Cherki (đùi), Abdukodir Khusanov (mắt cá) và Rayan Ait-Nouri (chưa rõ lý do).

Không được Thomas Tuchel triệu tập lên tuyển Anh, Phil Foden nhiều khả năng sẽ muốn chứng tỏ bản thân. Tiền vệ 25 tuổi này đã ghi bảy bàn vào lưới Brentford ở Premier League, trong đó sáu bàn tại Gtech Community Stadium.

Về phía Brentford, họ đón nhận tin vui khi Reiss Nelson (ốm) và Fabio Carvalho (đầu gối) đều đã trở lại tập luyện, đủ khả năng ra sân sau khi bỏ lỡ trận thắng Man United.

Gustavo Nunes cũng sắp tái xuất sau chấn thương đùi, nhưng có thể sẽ lấy lại thể lực bằng việc thi đấu cho đội B trước, trong khi Paris Maghoma (đùi) chỉ trở lại sau kỳ tập trung đội tuyển.

Dù vậy, HLV Andrews gần như sẽ không thay đổi đội hình xuất phát so với trận gặp Man United, khi Thiago tiếp tục phong độ ấn tượng với năm bàn từ chỉ sáu cú sút trúng đích trên mọi đấu trường mùa 2025-26.

Đội hình dự kiến Brentford vs Man City mới nhất

Brentford:

Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey; Henderson, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Manchester City:

Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Savinho, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

Nhận định bóng đá Brentford vs Man City mới nhất

Sau khi tìm lại được cảm giác chiến thắng quen thuộc ở giải Ngoại hạng, Man City có thể khiến những đối thủ như Liverpool và Arsenal phải dè chừng khi giành bảy điểm trong chín điểm gần nhất, để lại sau lưng hai thất bại liên tiếp trước Tottenham Hotspur và Brighton & Hove Albion.

Được hưởng lợi từ tình huống một cầu thủ ghi hai bàn phản lưới nhà trong cùng một trận Premier League – chỉ là lần thứ ba trong lịch sử giải đấu – Man City đã nã năm bàn vào lưới Burnley tại Etihad cuối tuần qua, khi Maxime Esteve và Erling Haaland đều ghi cú đúp vào lưới Martin Dubravka trong chiến thắng 5-1.

Tinh thần hưng phấn tưởng chừng được tiếp nối tại Stade Louis II hồi giữa tuần, nhưng thầy trò Guardiola chỉ rời Monaco với một điểm sau trận hòa 2-2 ở Champions League. Eric Dier đã ghi bàn trên chấm phạt đền phút cuối để giúp đội bóng Ligue 1 giữ lại một điểm – một kịch bản không ai nghĩ tới trong năm 2025.

Dù vậy, chuỗi sáu trận bất bại vẫn là kết quả ấn tượng cho Man City, nhất là khi so với giai đoạn chật vật mùa thu năm ngoái. Đội bóng của Guardiola cũng là tập thể duy nhất ở Premier League dẫn trước đối thủ trong hơn một nửa thời gian thi đấu từ đầu mùa (55,3%).

Nếu tiếp tục biến lợi thế dẫn bàn thành chiến thắng ở Tây London, cựu HLV Barcelona sẽ cán mốc 250 trận thắng tại Premier League chỉ sau 349 trận, phá kỷ lục của Arsene Wenger (423 trận) để trở thành HLV đạt cột mốc này nhanh nhất.

Trong khi Guardiola tìm kiếm chiến thắng thứ 250, HLV Keith Andrews của Brentford lại hướng đến trận thắng thứ năm ở giải Ngoại hạng, sau khi giúp đội bóng chấm dứt chuỗi ba trận không thắng bằng cách đánh bại kình địch của Man City.

Với chiến thuật vượt trội Ruben Amorim, Andrews đã dẫn dắt Brentford giành chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Manchester United vào trưa thứ Bảy tuần trước, nhờ cú đúp của Igor Thiago và bàn thắng của Mathias Jensen, khiến pha lập công của Benjamin Sesko trở nên vô nghĩa.

Thành tích hiện tại đủ để Brentford gạt bỏ lo ngại về nguy cơ xuống hạng, khi họ đang ở vị trí an toàn nửa dưới BXH Premier League trước vòng đấu thứ bảy. Nếu thắng, Brentford sẽ có cùng 10 điểm với chính đối thủ ngày thứ Bảy.

Tìm lại phong độ tại Gtech Community Stadium, Brentford đã ghi ít nhất hai bàn trong năm trên sáu trận sân nhà gần nhất ở Premier League – chỉ thua một – sau chuỗi tám trận không thắng trước đó.

Brentford cũng không cần phải nhớ lại quá xa chiến thắng gần nhất trước Man City – đó là vào năm 2023 – nhưng kể từ đó, thầy trò Guardiola đã giành 10 trên 12 điểm tối đa trong các lần đối đầu tiếp theo.

Dự đoán tỉ số Brentford vs Man City mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brentford vs Man City như sau:

Sportsmole: Brentford 1-2 Man City

WhoScore: Brentford 0-2 Man City

Brentford 0-2 Man City Chúng tôi dự đoán: Brentford 1-2 Man City

Xem trực tiếp Brentford vs Man City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brentford vs Man City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.