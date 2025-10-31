Quốc tế Nhận định, dự đoán Brighton vs Leeds: Ác mộng sân khách Trận đấu giữa Brighton vs Leeds giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h00 ngày 1/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brighton vs Leeds mới nhất

Bộ ba của Brighton gồm Solly March, Adam Webster (đều chấn thương đầu gối) và Jack Hinshelwood (mắt cá chân) vẫn đang phải nghỉ thi đấu. Kaoru Mitoma (mắt cá), Joel Veltman (bắp chân) và Brajan Gruda (đầu gối) sẽ được đánh giá thêm trước giờ bóng lăn.

James Milner – người ra mắt Premier League trong màu áo Leeds vào tháng 11/2002 – vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân gặp đội bóng cũ do dính chấn thương cơ nhẹ, vắng mặt trong trận thua Arsenal giữa tuần. Vì vậy, Carlos Baleba đang sa sút phong độ có thể tiếp tục đá chính ở tuyến giữa, bên cạnh một hoặc cả hai cầu thủ Yasin Ayari và Diego Gomez.

Cựu tiền đạo Leeds – Georginio Rutter – nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò hộ công cho tiền đạo Danny Welbeck, người đã ghi 5 bàn trong 4 trận Premier League gần nhất. Tài năng trẻ 18 tuổi Charalampos Kostoulas cũng sẵn sàng góp mặt dù đã phải rời sân ở hiệp một trong trận gặp Arsenal.

Về phía Leeds, HLV Daniel Farke có thể đón chào đội hình gần như đầy đủ, khi cả Willy Gnonto và Gabriel Gudmundsson đều đã trở lại tập luyện trong tuần. Tuy nhiên, Gnonto vẫn chưa sẵn sàng đá chính sau ca phẫu thuật thoát vị.

Gudmundsson – người chỉ bị “bầm dập nhẹ” trong trận thắng West Ham – dự kiến đủ thể lực để đá chính ở vị trí hậu vệ trái. Anh có thể hợp cùng Joe Rodon, Jaka Bijol và Jayden Bogle tạo thành hàng thủ bốn người, án ngữ trước thủ môn Lucas Perri.

Tân binh Anton Stach hy vọng được trở lại đội hình xuất phát, song Farke có thể tiếp tục tin dùng bộ ba tiền vệ Sean Longstaff, Ethan Ampadu và Ao Tanaka. Ở cánh phải, Daniel James sẽ cạnh tranh vị trí đá chính với Brendan Aaronson.

Đội hình dự kiến Brighton vs Leeds mới nhất

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck

Leeds United:

Perri; Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson; Longstaff, Ampadu, Tanaka; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Nhận định bóng đá Brighton vs Leeds mới nhất

Sau khi có chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường, giành được 8 điểm ở 4 trận Premier League trong số đó, Brighton đã phải nhận hai thất bại liên tiếp chỉ trong vòng 5 ngày trước Manchester United và Arsenal.

“Chim Mòng Biển” để thua 2-4 tại Old Trafford cuối tuần trước, sau đó tiếp tục thất bại 0-2 trước một Arsenal ra sân với đội hình dự bị ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) hôm thứ Tư. Trong trận đấu đó, đội bóng của Fabian Hurzeler tung ra tới 17 cú sút trong 90 phút nhưng không ghi được bàn nào.

Sau trận, Hurzeler thừa nhận ông có “cảm giác lạ lẫm” khi Brighton không thể tiến vào tứ kết, đồng thời tiếc nuối vì các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong “trận đấu một mất một còn” với Arsenal. Ông cam kết sẽ dành “sự hỗ trợ đúng cách” để giúp các cầu thủ cải thiện phong độ.

Đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League và kém nhóm bốn đội dẫn đầu 5 điểm, điểm yếu nơi hàng thủ của Brighton đã lộ rõ từ lâu. Họ để thủng lưới ở 20 trong 21 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng và chỉ giữ sạch lưới trong 17% số trận dưới thời Hurzeler (8/47 trận) – tỷ lệ thấp nhất trong số bốn huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tại Premier League.

Tuy nhiên, Brighton có thể hy vọng vào trận gặp Leeds vào thứ Bảy, bởi họ đã giữ sạch lưới trong cả 7 lần gần nhất tiếp đón đội bóng này trên sân nhà – chuỗi dài nhất trong lịch sử câu lạc bộ trước bất kỳ đối thủ nào. Còn Leeds, trong toàn bộ lịch sử, chưa từng trải qua 8 trận sân khách liên tiếp không ghi bàn trước một đội bóng nào (chuỗi dài nhất là 7 trận trước Liverpool từ tháng 3/1980 đến tháng 8/1993).

Leeds chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng tại Premier League bằng chiến thắng 2-1 trước West Ham United đang sa sút tại Elland Road cách đây một tuần rưỡi – đó là chiến thắng thứ ba của họ kể từ khi giành quyền thăng hạng với tư cách nhà vô địch Hạng Nhất.

Đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm xuống hạng 6 điểm, Leeds đang hướng đến mục tiêu giành hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 11/2022. Sáu trận thắng gần nhất của họ ở giải đấu này đều được nối tiếp bằng 1 trận hòa và 5 thất bại – minh chứng cho sự thiếu ổn định của đội bóng.

Trong tháng 10, đội bóng của Daniel Farke tung ra nhiều hơn đối thủ tới 26 cú sút (48 so với 22), xếp thứ ba về hiệu suất tấn công chỉ sau Arsenal và Manchester City (đều +27). Tuy nhiên, Leeds vẫn để lọt lưới 5 bàn và chỉ ghi được 3, trong khi đối thủ có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn lên tới 23%, còn họ chỉ đạt 6%.

Chuyến làm khách đầy thử thách tới sân Brighton đang chờ Leeds – đội đã không thắng trong 9 lần gần nhất hành quân đến sân của “Chim Mòng Biển” tại giải Ngoại hạng (hòa 3, thua 6), kể từ chiến thắng 3-0 vào tháng 11/2009 khi còn thi đấu ở League One dưới thời HLV Simon Grayson.

Leeds đã chơi nhiều trận ở sân Amex hơn bất kỳ sân đấu nào khác trong lịch sử mà không thắng nổi trận nào (9 trận). Đáng chú ý, trong 7 lần gần nhất không ghi bàn tại đây, có tới 30 cầu thủ Leeds khác nhau từng dứt điểm nhưng không thành công, trong đó có 3 cầu thủ hiện tại – Jack Harrison (4 cú sút), Pascal Struijk và Daniel James (mỗi người 2 cú).

Dự đoán tỉ số Brighton vs Leeds mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brighton vs Leeds như sau:

Sportsmole: Brighton 2-1 Leeds

WhoScore: Brighton 2-0 Leeds

Brighton 2-0 Leeds Chúng tôi dự đoán: Brighton 2-1 Leeds

Xem trực tiếp Brighton vs Leeds khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brighton vs Leeds trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.