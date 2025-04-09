Quốc tế Nhận định, dự đoán Bulgaria vs Tây Ban Nha: Húc văng chủ nhà Trận đấu giữa Bulgaria vs Tây Ban Nha Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bulgaria vs Tây Ban Nha mới nhất

Thủ môn Dimitar Mitov (Aberdeen) nhiều khả năng sẽ bắt chính cho Bulgaria, nhưng anh vẫn phải cạnh tranh với Svetoslav Vutsov của Levski Sofia.

HLV Iliev có thể sử dụng hàng thủ năm người để hạn chế sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha, với các gương mặt Nikolay Minkov, Kristian Dimitrov, Aleks Petkov, Anton Nedyalkov và Fabian Nurnberger.

Trên hàng công, Aleksandar Kolev được dự đoán sẽ đá chính thay cho Vladimir Nikolov ở vị trí tiền đạo cắm.

Về phía Tây Ban Nha, Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG) và tân binh Yeremy Pino (Crystal Palace) đều rút khỏi đội hình vì chấn thương.

HLV De la Fuente đã gọi bổ sung tiền vệ Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) và tiền đạo Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal hy vọng tiếp tục phong độ cao sau khi ghi 2 bàn và kiến tạo 3 lần trong ba trận mở màn La Liga cùng Barcelona.

Trong khi đó, Ferran Torres có thể nhường suất đá chính cho Mikel Oyarzabal, nhưng tiền đạo từng khoác áo Man City sẽ kỳ vọng được vào sân để đánh dấu lần thứ 50 khoác áo ĐTQG.

Đội hình dự kiến Bulgaria vs Tây Ban Nha mới nhất

Bulgaria:

Mitov; Minkov, Dimitrov, Petkov, Nedyalkov, Nurnberger; Despodov, Shopov, Gruev, Milanov;

Tây Ban Nha:

Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Olmo; Yamal, Williams, Oyarzabal

Nhận định bóng đá Bulgaria vs Tây Ban Nha mới nhất

Bulgaria sẽ trở lại với các trận đấu chính thức sau khi không thể giành quyền thăng hạng tại Nations League 2024-25.

Đoàn quân của HLV Ilian Iliev giành được 9 điểm sau 6 trận và kết thúc ở vị trí thứ hai bảng C3, qua đó phải đá play-off thăng/hạ hạng với CH Ireland. Tuy nhiên, Bulgaria đã thua cùng tỷ số 1-2 ở cả hai lượt trận, đồng nghĩa với việc họ tiếp tục ở lại League C khi Nations League trở lại năm 2026.

Trước thềm vòng loại World Cup, Bulgaria có hai trận giao hữu không mấy khả quan trong tháng Sáu: hòa 2-2 trên sân nhà với Cyprus rồi thua đậm 0-4 trước Hy Lạp.

Là đội có thứ hạng thấp nhất trong bảng vòng loại World Cup, “Sư tử” hiểu rằng con đường tới vòng chung kết lần đầu tiên kể từ France 98 sẽ vô cùng chông gai.

Họ sẽ nỗ lực tạo nên bất ngờ trong lần đầu gặp lại Tây Ban Nha kể từ năm 2002, dù thành tích đối đầu không ủng hộ: thua bốn và hòa một trong năm lần chạm trán gần nhất.

Tây Ban Nha cũng sẽ có trận chính thức đầu tiên sau khi lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Nations League.

“La Roja” vượt qua Hà Lan trên chấm phạt đền ở tứ kết, rồi thắng Pháp 5-4 ở bán kết để giành quyền vào chung kết gặp Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, tại trận chung kết ở Munich, họ hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn và cuối cùng gục ngã 3-5 trên loạt sút luân lưu.

Giờ đây, thầy trò Luis de la Fuente sẽ tập trung toàn lực cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026, với mục tiêu giành chiếc cúp thế giới lần thứ hai.

Dựa trên thành tích Nations League, Tây Ban Nha đã chắc suất play-off, nhưng họ hướng tới việc giành vé trực tiếp cho lần thứ 13 liên tiếp góp mặt ở World Cup.

Dưới thời De la Fuente, Tây Ban Nha đặc biệt ấn tượng khi thi đấu xa nhà, với hơn hai năm bất bại tại vòng loại Euro kể từ trận thua Scotland hồi tháng 3/2023.

Dự đoán tỉ số Bulgaria vs Tây Ban Nha mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bulgaria vs Tây Ban Nha như sau:

Sportsmole: Bulgaria 0-3 Tây Ban Nha

WhoScore: Bulgaria 1-3 Tây Ban Nha

Bulgaria 1-3 Tây Ban Nha Báo chúng tôi dự đoán: Bulgaria 0-3 Tây Ban Nha

Xem trực tiếp Bulgaria vs Tây Ban Nha khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bulgaria vs Tây Ban Nha trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.