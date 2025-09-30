Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs Benfica: Mourinho ôm hận ngày tái ngộ Trận đấu giữa Chelsea vs Benfica giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 1/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Benfica mới nhất

Chalobah bị treo giò ở Ngoại hạng Anh nhưng vẫn có thể thi đấu tại Champions League. Facundo Buonanotte cũng trở lại sau khi không được phép đối đầu CLB chủ quản cuối tuần qua.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn đau đầu với danh sách chấn thương dài: Cole Palmer (háng), Levi Colwill (đầu gối), Liam Delap (đùi), Dario Essugo (đùi), Tosin Adarabioyo (bắp chân) và Wesley Fofana (chấn thương đầu) đều vắng mặt. Mykhaylo Mudryk tiếp tục bị treo giò vì án doping.

Maresca có thể giữ Chalobah đá chính trước khi anh bị treo giò ở Ngoại hạng Anh, nhưng đồng thời cân nhắc đưa Benoit Badiashile và Malo Gusto vào hàng thủ. Trên hàng công, Romeo Lavia và Alejandro Garnacho đang chờ cơ hội đá chính.

Bên phía Benfica, Manu Silva và Alexander Bah vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng chéo, trong khi Bruma có thể nghỉ thi đấu tới năm 2026 vì đứt gân Achilles. Ngoài ra, tài năng trẻ Gianluca Prestianni vắng mặt do đang dự U20 World Cup tại Chile.

Dù tổn thất lực lượng, Benfica vẫn có niềm hy vọng ở Vangelis Pavlidis – chân sút ghi cả hai bàn vào lưới Gil Vicente cuối tuần qua, nâng tổng số bàn mùa này lên con số 7. Tiền vệ Enzo Barrenechea đã mãn hạn treo giò và sẽ trở lại đội hình.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Benfica mới nhất

Chelsea:

Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Lavia; Estevao, Buonanotte, Garnacho; Pedro

Benfica:

Trubin; Dedic, Otamendi, A. Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Lukebakio, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Nhận định bóng đá Chelsea vs Benfica mới nhất

Dù đã giành trọn vẹn mọi danh hiệu UEFA có thể, Chelsea vẫn khởi đầu chiến dịch Champions League 2025/26 một cách thất vọng trước Bayern Munich – đối thủ từng khiến họ ôm hận ở chung kết năm 2012.

Lần này, đội bóng Đức tiếp tục gieo sầu với chiến thắng 3-1, bất chấp pha lập công đẹp mắt của Cole Palmer. Harry Kane lập cú đúp, còn Trevoh Chalobah vô tình phản lưới nhà, nối dài “chuỗi ngày đen” của anh trước chính Chelsea.

Thảm họa chưa dừng lại ở đó. Cuối tuần qua, Chalobah nhận thẻ đỏ đầu hiệp hai, mở đường cho Brighton lội ngược dòng thắng 3-1 ngay tại Stamford Bridge. Như vậy, thầy trò Enzo Maresca đã thua ba trong bốn trận gần nhất, chỉ thắng nổi Lincoln City ở Cúp Liên đoàn.

Việc cày ải ở Mỹ trong mùa hè đang khiến Chelsea trả giá bằng hàng loạt ca chấn thương. Hơn nữa, họ cũng đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại Champions League - dài nhất lịch sử CLB. Dẫu vậy, người hâm mộ The Blues vẫn có chút an ủi: đội bóng chưa từng thua trận vòng bảng trên sân nhà kể từ 2019.

Trái ngược, đối thủ Benfica cũng bước vào lượt hai với nhiều nỗi lo. Ở trận ra quân, họ sớm dẫn Qarabag 2-0 nhưng rồi bất ngờ để thua ngược 2-3 ngay tại Estadio da Luz. Thất bại ấy khiến HLV Bruno Lage mất ghế.

Ban lãnh đạo Benfica quyết định đặt niềm tin vào một gương mặt quen thuộc: Jose Mourinho. “Người đặc biệt” từng có lần đầu huấn luyện đỉnh cao tại chính Benfica năm 2000, và lần tái xuất này đã đem lại hiệu quả khi ông giúp đội thắng 2, hòa 1 sau 3 trận ở Primeira Liga, trong đó có màn ngược dòng 2-1 trước Gil Vicente cuối tuần qua.

Dù vậy, lịch sử không ủng hộ Benfica. Họ không thắng trong 7 trận gần nhất gặp các đội bóng Anh ở cúp châu Âu, và toàn thua cả 3 lần chạm trán Chelsea, bao gồm trận chung kết Europa League 2012/13.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs Benfica mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs Benfica như sau:

Sportsmole: Chelsea 2-0 Benfica

WhoScore: Chelsea 1-0 Benfica

Chelsea 1-0 Benfica Chúng tôi dự đoán: Chelsea 2-1 Benfica

Xem trực tiếp Chelsea vs Benfica khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs Benfica trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 1/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.