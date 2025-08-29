Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs Fulham: Khúc khải hoàn của chủ nhà Trận đấu giữa Chelsea vs Fulham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 18h30 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Fulham mới nhất

Sau khi Palmer buộc phải rời sân trước trận đấu hôm thứ Sáu, HLV Maresca cho biết tiền vệ người Anh đã bị đau háng vài ngày và vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn trong lúc khởi động. Người hâm mộ vẫn chờ chẩn đoán chính thức, nhưng khả năng Palmer ra sân vào thứ Bảy là rất thấp. Nhiều khả năng Joao Pedro sẽ tiếp tục đá cặp cùng Liam Delap trên hàng công.

Chelsea cũng thiếu vắng Levi Colwill (đứt dây chằng chéo trước), Benoit Badiashile và Romeo Lavia (chấn thương không xác định), cùng Omari Kellyman (chấn thương đùi). Ngoài ra, Mykhaylo Mudryk vẫn đang thụ án treo giò dài hạn vì cáo buộc liên quan đến doping.

Ngược lại, Fulham có thể bước vào trận derby với lực lượng gần như lành lặn, chỉ còn Harry Wilson để ngỏ khả năng ra sân sau khi phải rời sân giữa chừng ở trận thắng Bristol City.

Tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez là nhân tố tạo nên chiến thắng tại Cúp Liên đoàn, khi ép đối thủ phản lưới trước khi tự mình ghi bàn bằng cú sút chìm xuất sắc. Dù vậy, anh gần như chắc chắn sẽ nhường vị trí cho Rodrigo Muniz – người từng ghi bàn thắng quyết định tại Stamford Bridge vào tháng 12 năm ngoái.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Fulham mới nhất

Chelsea:

Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap

Fulham:

Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, King, Smith Rowe; Muniz

Nhận định bóng đá Chelsea vs Fulham mới nhất

Trong khoảng 20 phút vào tối ngày 22/8, bầu không khí u ám bao trùm Chelsea khi Cole Palmer dính chấn thương trước trận gặp West Ham, và ngay sau tiếng còi khai cuộc họ đã bị dẫn trước bởi một pha xử lý xuất sắc của Lucas Paqueta.

Tuy nhiên, sân London nhanh chóng lặng đi khi The Blues vùng lên mạnh mẽ. Joao Pedro ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho câu lạc bộ, trước khi Pedro Neto, Enzo Fernandez, Moises Caicedo và Trevoh Chalobah lần lượt lập công, để lại hình ảnh HLV Graham Potter đầy bất lực bên ngoài đường biên.

Một buổi tối khởi đầu trong thất vọng nhưng kết thúc trong niềm hân hoan tột độ của cổ động viên Chelsea, khi họ còn được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử: Estevao Willian, ở tuổi 18 và 120 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất kiến tạo bàn thắng tại Ngoại hạng Anh cho Chelsea, với pha căng ngang để Fernandez dễ dàng ghi bàn.

Tính cả hành trình vô địch Club World Cup, thầy trò Maresca đã giành tới 10 chiến thắng trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Màn trình diễn thuyết phục trước West Ham cũng xóa nhòa ký ức tẻ nhạt khi đối đầu Crystal Palace. Thêm vào đó, kể từ mùa 2002-03 Chelsea chưa từng không thắng cả hai trận sân nhà đầu mùa tại Ngoại hạng Anh, và cũng chưa từng “tịt ngòi” trong hai trận sân nhà đầu tiên ở kỷ nguyên Premier League, lần gần nhất phải chịu cảnh này là năm 1986.

Ở phía bên kia, Fulham cũng bảo vệ thành tích bất bại mùa 2025-26. Trận hòa trước Man United hôm Chủ Nhật mang lại cảm giác công bằng cho đội chủ sân Craven Cottage, sau khi họ bị dẫn trước bởi pha phản lưới của Rodrigo Muniz, tình huống gây tranh cãi khi Leny Yoro dường như có pha đẩy người rõ ràng trong vòng cấm.

CĐV Fulham càng thêm bức xúc khi trọng tài cho Man United hưởng phạt đền vì Calvin Bassey kéo ngã Mason Mount, nhưng Bruno Fernandes lại sút hỏng. Cơ hội ấy trở thành bước ngoặt, bởi chỉ vài phút sau, Emile Smith Rowe – vào sân từ ghế dự bị – lập tức gỡ hòa bằng pha chạm bóng đầu tiên.

Dù không kịch tính như trận gặp Brighton, nơi họ gỡ hòa ở phút cuối, Fulham hoàn toàn xứng đáng có điểm và còn nhiều lần khiến hàng thủ Man United chao đảo, đặc biệt trong các pha bóng cố định nhắm vào điểm yếu của thủ môn Altay Bayindir.

Tiếp đà hưng phấn, Fulham nhẹ nhàng vượt qua Bristol City 2-0 tại vòng hai Cúp Liên đoàn, qua đó giành vé gặp Cambridge United ở vòng ba. Tuy nhiên, thành tích phòng ngự sân khách của họ lại đáng lo ngại: 9 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Fulham chưa lần nào giữ sạch lưới. Dù từng gây sốc với chiến thắng 2-1 tại Stamford Bridge đúng ngày Boxing Day năm ngoái, họ chưa bao giờ thắng liên tiếp trước Chelsea trên sân khách.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs Fulham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs Fulham như sau:

Sportsmole: Chelsea 2-0 Fulham

WhoScore: Chelsea 3-1 Fulham

Chelsea 3-1 Fulham Báo chúng tôi dự đoán: Chelsea 2-0 Fulham

Xem trực tiếp Chelsea vs Fulham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs Fulham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.