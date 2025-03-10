Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs Liverpool: Hòa cay đắng Trận đấu giữa Chelsea vs Liverpool giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h30 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Liverpool mới nhất

Joao Pedro sẽ không bị treo giò ở Premier League, nhưng Trevoh Chalobah sẽ vắng mặt do án phạt sau thẻ đỏ ở trận thua Brighton.

Danh sách vắng mặt của Chelsea vẫn rất dài: Mykhaylo Mudryk (treo giò), Dario Essugo (đùi), Tosin Adarabioyo (bắp chân), Cole Palmer (háng), Liam Delap (đùi) và Levi Colwill (đầu gối). Ngoài ra, Wesley Fofana (chấn thương đầu) và Andrey Santos (va chạm) sẽ phải kiểm tra y tế trước trận.

Nếu Fofana chưa đủ điều kiện trở lại sau chấn động não, Josh Acheampong có thể được sử dụng như một phương án dự phòng ở trung vệ, đá cặp cùng Jorrel Hato trong trường hợp Benoit Badiashile không thể thi đấu 2 trận liên tiếp.

Liverpool không gặp nhiều ca chấn thương từ đầu mùa, nhưng thất bại trước Galatasaray đã khiến họ mất thủ môn số một Alisson Becker vì chấn thương háng. HLV Slot xác nhận Alisson sẽ vắng mặt trận đại chiến với Chelsea.

Ngoài ra, Hugo Ekitike cũng dính chấn thương đùi, nhưng vẫn có hy vọng kịp bình phục. Alexander Isak gần như chắc chắn đá chính và đặt mục tiêu ghi bàn tại Stamford Bridge năm thứ ba liên tiếp.

Một tin tích cực cho Liverpool là Federico Chiesa có thể trở lại sau chấn thương nhẹ, trong khi Giovanni Leoni (dây chằng chéo) vẫn phải nghỉ dài hạn.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Liverpool mới nhất

Chelsea:

Sanchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Neto; Pedro

Liverpool:

Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak

Nhận định bóng đá Chelsea vs Liverpool mới nhất

Từng được xem là “ngựa ô” cho cuộc đua vô địch Premier League 2025-26, nhưng phong độ phập phù của Chelsea khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ dự đoán ban đầu. Dưới thời Enzo Maresca, “The Blues” mới chỉ có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại.

Cuối tuần trước, sự thiếu kỷ luật tiếp tục khiến Chelsea phải trả giá. Trước Brighton, họ nắm thế chủ động cho đến khi Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ, giúp đối thủ lật ngược tình thế. Brighton sau đó giành thắng lợi 3-1 nhờ cú đúp của Danny Welbeck.

Sau khi thu về 7 điểm trong 3 vòng đầu, Chelsea chỉ kiếm thêm 1 điểm ở 3 vòng gần nhất. Họ rơi xuống vị trí thứ 8, kém ngôi đầu 7 điểm và tiếp tục khủng hoảng lực lượng. Việc tham dự Club World Cup hồi đầu mùa có thể là một trong những nguyên nhân.

Kể từ đầu mùa 2024-25, Chelsea đã nhận 118 thẻ (114 vàng, 4 đỏ) – nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League. Trận đấu Champions League với Benfica hôm thứ Ba cũng chứng kiến Joao Pedro bị truất quyền thi đấu. Dù vậy, chiếc thẻ đỏ muộn này không ảnh hưởng đến chiến thắng 1-0 trước đội bóng của Mourinho.

Chelsea giờ đặt mục tiêu tránh chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở Premier League – điều chưa xảy ra kể từ mùa xuân 2023, khi Frank Lampard còn cầm quân.

Tương tự Chelsea, Liverpool cũng đang đối diện nguy cơ thua 3 trận liên tiếp (tính trên mọi đấu trường). Nhà ĐKVĐ vừa trải qua một tuần tệ hại, khác xa hình ảnh áp đảo khi lên ngôi mùa trước.

Cuối tuần qua, bàn thắng muộn của Eddie Nketiah đã giúp Crystal Palace hạ gục Liverpool, chấm dứt chuỗi toàn thắng của họ ở Premier League. Đây là thất bại mà nhiều CĐV Liverpool đã dự cảm từ trước, bởi cả 5 chiến thắng đầu mùa đều không thực sự thuyết phục.

Giữa tuần, thầy trò Arne Slot tiếp tục gây thất vọng khi thua 0-1 trước Galatasaray tại Champions League, với bàn duy nhất đến từ quả phạt đền của Victor Osimhen. Đây là lần thứ hai dưới thời Slot, Liverpool phải nhận 2 thất bại liên tiếp.

Nếu Arsenal đánh bại West Ham ở trận đấu lúc 15h thứ Bảy, Liverpool sẽ mất ngôi đầu bảng trước khi ra sân tại Stamford Bridge.

Phong độ sân khách của Liverpool trước Chelsea cũng chẳng mấy khả quan: họ không thắng trong 4 trận gần nhất tại Stamford Bridge ở Premier League. Thất bại 1-3 mùa trước có thể bỏ qua, vì khi đó họ đã vô địch sớm và thi đấu cầm chừng.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs Liverpool mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs Liverpool như sau:

Sportsmole: Chelsea 2-1 Liverpool

WhoScore: Chelsea 1-1 Liverpool

Chelsea 1-1 Liverpool Chúng tôi dự đoán: Chelsea 1-1 Liverpool

Xem trực tiếp Chelsea vs Liverpool khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs Liverpool trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h30 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.