Quốc tế Nhận định, dự đoán Club Brugge vs Barcelona: Chủ nhà quỵ ngã Trận đấu giữa Club Brugge vs Barcelona giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 6/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Club Brugge vs Barcelona mới nhất

Club Brugge sẽ vắng bốn cầu thủ vì chấn thương trong trận đấu này, gồm Bjorn Meijer, Simon Mignolet, Ludovit Reis và Raphael Onyedika.

Do thủ môn chính Mignolet chưa thể thi đấu, Nordin Jackers sẽ tiếp tục bắt chính. Ở hàng công, Christos Tzolis – người đã ghi 8 bàn và có 8 kiến tạo sau 21 trận mùa này – tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Anh đang là ngôi sao nổi bật nhất của Club Brugge.

Trung phong Nicolo Tresoldi, với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo, nhiều khả năng tiếp tục đá chính ở vị trí trung phong cắm.

Bên phía Barcelona, hai trụ cột Robert Lewandowski và Dani Olmo đã trở lại ở trận thắng Elche và sẽ tiếp tục góp mặt. Tuy nhiên, Joan Garcia vẫn chưa đủ thể lực dù đã tập luyện trở lại.

Trung vệ Andreas Christensen mới chỉ tham gia buổi tập nhẹ hôm thứ Hai, nên HLV Flick sẽ tiếp tục để anh nghỉ ngơi để tránh tái phát chấn thương bắp chân.

Lamine Yamal vẫn đang được theo dõi tình trạng đau háng, song cầu thủ 18 tuổi này vẫn có thể đá chính trước Club Brugge. Trong khi đó, Gavi (đầu gối), Marc-André ter Stegen (lưng), Raphinha (gân kheo) và Pedri (gân kheo) tiếp tục vắng mặt.

Trung vệ trẻ Pau Cubarsi, người không được sử dụng trong trận gặp Elche, dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu Champions League này.

Đội hình dự kiến Club Brugge vs Barcelona mới nhất

Club Brugge:

Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Forbs, Audoor, Stankovic, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Barcelona:

Szczesny; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Casado, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; F Torres

Nhận định bóng đá Club Brugge vs Barcelona mới nhất

Club Brugge bước vào trận đấu giữa tuần này sau chiến thắng 2-1 trước Dender, qua đó giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Giải VĐQG Bỉ, kém đội dẫn đầu Union SG ba điểm.

Đội bóng có biệt danh Blauw-Zwart (Xanh – Đen) đang sở hữu chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó thất bại gần nhất của họ là trận thua 0-4 trước Bayern Munich – nhà vô địch Bundesliga – ở vòng bảng Champions League ngày 22/10.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nicky Hayen, Club Brugge khởi đầu vòng bảng Champions League khá ấn tượng khi thắng Monaco 4-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, họ sau đó đã để thua Atalanta BC và Bayern Munich, khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp 36 đội.

Trong bốn trận còn lại của giai đoạn vòng bảng, Club Brugge sẽ lần lượt gặp Sporting Lisbon, Arsenal, Kairat và Marseille, và mục tiêu của họ là giành vé dự vòng play-off.

Mùa trước, Club Brugge từng vào tới vòng 1/8 Champions League, nơi họ để thua Aston Villa với tổng tỷ số 1-6, sau khi vượt qua Atalanta ở vòng play-off.

Barcelona, trong khi đó, vừa có chiến thắng 3-1 trước Elche, giúp họ trở lại vị trí thứ hai tại La Liga, kém đại kình địch Real Madrid năm điểm.

Gã khổng lồ xứ Catalonia từng lọt vào bán kết Champions League mùa trước, nơi họ thua Inter Milan với tổng tỷ số 6-7, và tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu năm nay.

Tuy nhiên, đoàn quân của Hansi Flick đã từng thua 1-2 trước nhà đương kim vô địch PSG ngay trên sân nhà ở lượt trận đầu tháng 10. Dẫu vậy, họ cũng đã có hai chiến thắng trước Newcastle United và Olympiacos, giành 6 điểm sau 3 trận để tạm xếp thứ 9.

Sau trận gặp Club Brugge, Barcelona sẽ chạm trán Chelsea, trước khi đối đầu với Eintracht Frankfurt, Slavia Prague và Copenhagen trong phần còn lại của giai đoạn vòng bảng.

Dù gặp vài vấn đề về phong độ ở giai đoạn đầu mùa, Barcelona đang hướng đến hai chiến thắng liên tiếp trước Club Brugge và Celta Vigo để tạo đà trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 11.

Dự đoán tỉ số Club Brugge vs Barcelona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Club Brugge vs Barcelona như sau:

Sportsmole: Club Brugge 1-3 Barcelona

WhoScore: Club Brugge 0-2 Barcelona

Club Brugge 0-2 Barcelona Chúng tôi dự đoán: Club Brugge 1-2 Barcelona

Xem trực tiếp Club Brugge vs Barcelona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Club Brugge vs Barcelona trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 6/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.