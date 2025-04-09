Quốc tế Nhận định, dự đoán Colombia vs Bolivia: Sân Barranquilla rực cháy Trận đấu giữa Colombia vs Bolivia Vòng loại World Cup diễn ra vào 6h30 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Colombia vs Bolivia mới nhất

Colombia không có Jhon Durán (Fenerbahce) do chấn thương, nên Jhon Córdoba nhiều khả năng đá chính trên hàng công. Cucho Hernández và Yaser Asprilla cũng vắng mặt, trong khi Yerson Mosquera đã bình phục chấn thương dài hạn và có thể góp mặt.

Một bất ngờ lớn là sự trở lại của Dayro Moreno – tiền đạo 39 tuổi đã 9 năm không được gọi, nhưng đang chơi ấn tượng tại Once Caldas và được trao cơ hội hiếm hoi.

Bên phía Bolivia, Lucas Chaves bị treo giò do nhận thẻ đỏ sớm trong trận thắng Chile. Ramiro Vaca vẫn chấn thương, còn Boris Cespedes tiếp tục không được triệu tập sau khi chia tay Yverdon (Thụy Sĩ).

Ngôi sao trẻ Miguelito – đang thi đấu cho America Mineiro – tiếp tục là niềm hy vọng số một, với 6 bàn sau 10 trận vòng loại, trở thành điểm sáng hiếm hoi của đội bóng xứ Andes.

Đội hình dự kiến Colombia vs Bolivia mới nhất

Colombia:

Mier; Munoz, Sanchez, Lucumi, Borja; Rios, Lerma, J Arias; James, Cordoba, Diaz

Bolivia:

Viscarra; Medina, Haquin, Morales, Fernandez; E Vaca, Robson Matheus, Cuellar; Paniagua, Villamil, Miguelito

Nhận định bóng đá Colombia vs Bolivia mới nhất

Colombia chưa chính thức giành vé dự World Cup, nhưng kịch bản họ đánh rơi suất đi tiếp gần như không thể xảy ra.

Với hai lượt trận còn lại, khoảng cách 4 điểm so với Venezuela (thứ bảy) cùng hiệu số vượt trội giúp Los Cafeteros chỉ cần có kết quả ngang bằng đối thủ trực tiếp là sẽ chắc suất.

Thậm chí, Colombia còn nắm lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà trước Bolivia – đội vốn cực yếu khi phải làm khách. Đây là cơ hội vàng để thầy trò Néstor Lorenzo giải tỏa sức ép sau chuỗi phong độ nghèo nàn.

Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, Colombia chưa thắng trận nào, chỉ có 3 điểm sau 6 trận vòng loại. Dù suất đi World Cup gần như đã nằm trong tay, những kết quả kém ấn tượng trước Bolivia và Venezuela trong đợt tập trung này hoàn toàn có thể khiến tương lai của Lorenzo bị đặt dấu hỏi – điều khó tưởng tượng cách đây một năm, khi ông đưa đội vào chung kết Copa America.

Các trận tháng Sáu tiếp tục mang đến thất vọng: họ bị Peru cầm hòa ngay trên sân nhà, rồi để Argentina (chỉ còn 10 người) gỡ hòa dù đã dẫn bàn phần lớn trận đấu.

Lần này, Colombia có cơ hội phục hận trước Bolivia, bởi ở lượt đi họ từng thua sốc 0-1 tại El Alto. Tuy nhiên, thống kê nghiêng hẳn về phía chủ nhà: Bolivia chưa từng ghi bàn hay giành điểm khi làm khách Colombia ở vòng loại World Cup.

Về phần mình, Bolivia giữ hy vọng nhờ chiến thắng 2-0 trước Chile ở lượt 16 tháng Sáu, trong thế trận chơi thiếu người suốt 70 phút nhưng vẫn áp đảo đối thủ.

Đó là chiến thắng sống còn, vì trước đó họ đã thua Venezuela – đối thủ trực tiếp cho suất play-off. Thực tế, chiến thắng trước Chile đầu chiến dịch cũng là lần đầu Bolivia thắng sân khách ở vòng loại World Cup kể từ đầu thập niên 1990, và cũng là điểm số duy nhất của họ trên sân khách.

Hiện chỉ kém Venezuela 1 điểm, nhưng La Verde gặp bất lợi cực lớn: hiệu số thấp hơn nhiều, lịch thi đấu khó hơn, và khả năng cao phải thắng Brazil ở lượt cuối để nuôi hy vọng, giả sử họ trắng tay tại Barranquilla.

Dự đoán tỉ số Colombia vs Bolivia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Colombia vs Bolivia như sau:

Sportsmole: Colombia 4-1 Bolivia

WhoScore: Colombia 4-0 Bolivia

Colombia 4-0 Bolivia Báo chúng tôi dự đoán: Colombia 4-0 Bolivia

Xem trực tiếp Colombia vs Bolivia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Colombia vs Bolivia trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 6h30 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.