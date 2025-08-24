Quốc tế Nhận định, dự đoán Crystal Palace vs Nottingham: Tiếc cho chủ nhà Trận đấu giữa Crystal Palace vs Nottingham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 24/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Nottingham mới nhất

Việc Eze vắng mặt trong đội hình Conference League của Palace hôm thứ Năm gần như đã xác nhận anh sẽ rời CLB, nhưng Marc Guehi – người được Liverpool quan tâm – vẫn đá chính trong hàng thủ ba người.

Jefferson Lerma được xếp thay Chris Richards ở trung vệ, còn Borna Sosa được ưu tiên hơn Tyrick Mitchell – đó là những thay đổi duy nhất của Palace. Tuy nhiên, đội hình xuất phát trước Chelsea dự kiến sẽ tiếp tục giữ nguyên, ngoại trừ sự ra đi của Eze.

Về chấn thương, Daichi Kamada sắp trở lại, nhưng Eddie Nketiah, Chadi Riad, Cheick Doucoure và Matheus Franca vẫn đang ngồi ngoài.

Sau cú đúp trong ngày mở màn, tiền đạo Chris Wood của Forest sẽ hy vọng tiếp tục phong độ đó trước đối thủ mà anh đã ghi bàn trong 2/3 lần chạm trán gần nhất.

Ba tân binh có thể đều góp mặt trong danh sách thi đấu của đội khách, gồm James McAtee, Omari Hutchinson và Arnaud Kalimuendo – những sự bổ sung cho hàng công của Nuno mùa này.

Nicolas Dominguez là ca vắng mặt duy nhất của Forest, khi anh phải nghỉ bốn tháng vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Nottingham mới nhất

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Devenny

Nottingham Forest:

Sels; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Yates, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Nottingham mới nhất

Thay vì Nottingham Forest phải thi đấu vòng loại Conference League vào đêm thứ Năm, thì đó lại là Crystal Palace, khi “Đại bàng” bị rớt từ Europa League xuống do các vấn đề liên quan đến sở hữu đa câu lạc bộ, và Garibaldi đã thế chỗ họ tại giải đấu hạng hai của UEFA.

Điều này đã làm dấy lên mâu thuẫn lớn giữa hai nhóm CĐV, bởi Forest không hề giấu giếm nỗ lực thúc giục UEFA hành động về trường hợp của Palace.

Việc bị giáng xuống đã làm giảm bớt phần nào vinh quang của Palace trong mùa hè rực rỡ này, khi họ vừa giành FA Cup, Community Shield và có trận đấu châu Âu đầu tiên trong lịch sử, thắng Fredrikstad 1-0 hôm thứ Năm.

Tuy nhiên, Eberechi Eze không có tên trong danh sách của HLV Oliver Glasner, khi tuyển thủ Anh đang tiến rất gần đến việc gia nhập Arsenal, một cú sốc thực sự với CĐV chỉ chưa đầy hai tuần trước hạn chót chuyển nhượng.

Lẽ ra Eze đã có thể khép lại trận cuối cùng bằng bàn thắng quyết định trước Chelsea hôm Chủ Nhật tuần trước, nhưng cú đá phạt của anh lại bị từ chối vì một lỗi kỹ thuật hiếm hoi chưa từng bị xử phạt ở Premier League.

Trận hòa không bàn thắng đó khiến Palace hiện đã có 5 trận hòa trong 7 trận gần nhất; không đội nào khác ở Premier League hòa quá 2 trận trong cùng khoảng thời gian.

Sau khi vượt qua khởi đầu đầy thử thách tuần trước, chuỗi 11 trận bất bại của Palace sẽ lại bị thử thách khi họ gặp tiếp hai đối thủ nằm trong top 7 mùa trước. Trận tiếp Forest trên sân nhà sẽ được nối tiếp bằng chuyến làm khách Aston Villa trước khi bước vào đợt nghỉ quốc tế.

Thật đáng kinh ngạc, Palace có thành tích cực kỳ tệ ở trận sân nhà đầu tiên mỗi mùa Premier League, thua 12/16 trận, và trong 9 năm qua họ chỉ ghi đúng 1 bàn – vào lưới Southampton trong trận không khán giả năm 2020.

Forest cũng không phải đối thủ ưa thích với Palace, khi họ chưa từng thắng trong 10 lần đối đầu ở Premier League – con số nhiều nhất Palace từng gặp một đội mà chưa biết mùi chiến thắng.

Đây cũng là chuỗi bất bại dài nhất Forest có được trước một đối thủ ở Premier League, và tính trên mọi đấu trường, họ bất bại trong 8 lần gần nhất làm khách tại Selhurst Park, kéo dài từ năm 2003.

Trận hòa 1-1 giữa hai đội hồi tháng 5 vừa qua thực ra lại là một trận đấu có nhiều bàn thắng hiếm hoi, bởi kể từ khi Forest thăng hạng năm 2022, 6 lần chạm trán của họ chỉ có tổng cộng 8 bàn.

Bàn thắng không phải là vấn đề với thầy trò Nuno Espirito Santo cuối tuần trước, khi họ có khởi đầu hoàn hảo bằng thắng lợi 3-1 trước Brentford tại City Ground.

Kết quả đó xóa tan mọi hoài nghi trước mùa giải, khi Forest không thắng trong 7 trận giao hữu, trong đó có 5 trận hòa 0-0. Sự hứng khởi tiếp tục tăng lên sau những hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng.

Trước trận đấu hứa hẹn với West Ham tuần sau, Forest sẽ muốn tiếp tục duy trì phong độ sân khách xuất sắc của mùa trước. Chỉ có Liverpool và Arsenal giành nhiều điểm sân khách hơn 33 điểm của Forest ở Premier League mùa rồi, với 10 chiến thắng trong 19 trận.

Thống kê đó càng trở nên ấn tượng hơn khi nhớ rằng ở hai mùa Premier League trước, Forest chỉ giành tổng cộng 24 điểm sân khách sau 38 trận.

Dự đoán tỉ số Crystal Palace vs Nottingham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Crystal Palace vs Nottingham như sau:

Sportsmole: Crystal Palace 2-1 Nottingham

WhoScore: Crystal Palace 1-1 Nottingham

Crystal Palace 1-1 Nottingham Báo chúng tôi dự đoán: Crystal Palace 1-1 Nottingham

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Nottingham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Crystal Palace vs Nottingham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 24/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.