Quốc tế Nhận định, dự đoán Everton vs Brighton: Đội khách áp đảo Trận đấu giữa Everton vs Brighton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 24/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Everton vs Brighton mới nhất

Everton chơi rối loạn trên sân Leeds, khi James Garner buộc phải đá hậu vệ trái do chấn thương của Vitaliy Mykolenko và Adam Aznou. Cánh phải cũng không có sự bổ sung nào nên Carlos Alcaraz được xếp đá tiền vệ cánh, nhưng rất kém hiệu quả.

Jarrad Branthwaite tiếp tục vắng mặt vì chấn thương gân kheo, nhưng Michael Keane đã chơi ổn trong vai trò thay thế, vì thế nhiều khả năng hàng thủ không có thay đổi. Tuy vậy, tuyến giữa của Everton đã bị Leeds lấn át hoàn toàn.

Jack Grealish có thể ra sân ngay từ đầu sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở Elland Road. Với màn trình diễn tấn công kém cỏi vừa qua, HLV Moyes gần như chắc chắn sẽ phải trao cơ hội cho anh.

Brighton hoàn tất sớm các thương vụ chuyển nhượng mùa này với 7 tân binh, nhưng chỉ có Maxim De Cuyper ra mắt tuần trước, đá chính ở vị trí hậu vệ trái và chơi trọn 90 phút tại Amex.

Hai trung vệ Diego Coppola và Olivier Boscagli đã đến, nhưng cặp đôi Lewis Dunk và Jan Paul van Hecke vẫn sẽ là lựa chọn số một mùa này.

Về chấn thương, Jack Hinshelwood có thể trở lại sau khi bỏ lỡ trận gặp Fulham, nhưng Solly March chưa trở lại tập luyện đầy đủ, còn Adam Webster sẽ phải nghỉ gần như toàn bộ mùa giải vì phẫu thuật dây chằng đầu gối.

Đội hình dự kiến Everton vs Brighton mới nhất

Everton:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, O’Riley, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma

Nhận định bóng đá Everton vs Brighton mới nhất

Một màn trình diễn tệ hại trên sân Leeds United vào tối thứ Hai đã khiến người hâm mộ Everton cảm thấy hụt hẫng, ngay trước thời khắc được cho là trọng đại trong lịch sử CLB.

Đoàn quân của David Moyes hoàn toàn bạc nhược trong thất bại 0-1 tại Elland Road, gần như không tạo ra cơ hội rõ ràng nào, trước khi phải nhận một quả phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận, mang lại chiến thắng xứng đáng cho đội bóng tân binh.

Chấn thương cùng những thương vụ chuyển nhượng chưa đủ để khắc phục các vấn đề cố hữu đã góp phần lớn vào thất bại thảm hại hôm thứ Hai. Việc chưa có dấu hiệu bổ sung lực lượng nào sắp tới khiến CĐV lại lo lắng về khả năng đội nhà tiếp tục sa sút.

Sau khi trở thành đội đầu tiên kể từ năm 2007 để thua trước nhà vô địch Championship mùa trước trong trận mở màn, Everton giờ hy vọng không trở thành đội chủ nhà đầu tiên thất bại ở trận khai trương sân vận động mới kể từ năm 2001, khi Southampton thua Chelsea trong ngày khai sân St Mary’s.

Everton từng thắng trận sân nhà đầu tiên trong 5 mùa liên tiếp từ 2017 đến 2021, nhưng ba mùa gần đây đều thất bại, không ghi nổi bàn nào – trước Chelsea (2022), Fulham (2023) và chính đối thủ Brighton mùa trước.

Dù Toffees thắng Brighton 1-0 tại Amex hồi tháng 1, trong trận sân khách đầu tiên của Moyes khi trở lại ghế HLV, nhưng họ đã 5 năm không có được 2 chiến thắng liên tiếp trước “Chim mòng biển”.

Nguyên nhân chính nằm ở thành tích sân nhà quá tệ trước Brighton. Sau 4 trận thắng liên tiếp tại Goodison kể từ khi đối thủ thăng hạng, Everton chỉ giành thêm được 1 điểm trong 4 lần tiếp đón tiếp theo.

Brighton thắng cả hai trận sân khách cuối mùa trước, và giờ muốn lần đầu thắng ba trận liên tiếp trên sân khách kể từ đầu năm 2023 – khi trận thắng thứ ba chính là tại Everton với tỷ số 4-1.

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Brighton có trận sân khách đầu tiên gặp Everton, chỉ khác là diễn ra ở một SVĐ khác. Họ chắc chắn sẽ rất hài lòng nếu tái lập kết quả 3-0 trên sân Goodison hồi tháng 8 năm ngoái. Tính ra, Brighton đã ghi 13 bàn trong 5 lần gần nhất hành quân đến nửa xanh Merseyside.

Giống như chủ nhà, Brighton cũng thất vọng ở vòng mở màn, khi đánh rơi chiến thắng phút 96 trước Fulham. Dù chiếm thế áp đảo trong phần lớn trận đấu, Rodrigo Muniz vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Điều đó đã ngăn họ có trận thắng thứ năm liên tiếp ở ngày ra quân. Với việc phải gặp Man City vào cuối tuần sau, xen giữa là chuyến đi đến Oxford United ở Cúp Liên đoàn, Brighton sẽ rất muốn có điểm trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số Everton vs Brighton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Everton vs Brighton như sau:

Sportsmole: Everton 0-2 Brighton

WhoScore: Everton 1-3 Brighton

Everton 1-3 Brighton Báo chúng tôi dự đoán: Everton 0-2 Brighton

Xem trực tiếp Everton vs Brighton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Everton vs Brighton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 24/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.