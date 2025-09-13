Quốc tế Nhận định, dự đoán Getafe vs Real Oviedo: Ngã gục trước pháo đài xanh Trận đấu giữa Getafe vs Real Oviedo giải La Liga diễn ra vào 19h00 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Getafe vs Real Oviedo mới nhất

Getafe sẽ thiếu Alex Sancris do án treo giò, còn Juanmi chấn thương. Ngoài ra, đội hình gần như đầy đủ. Adrian Liso đang có phong độ rực sáng với ba bàn sau ba trận, chắc chắn tiếp tục được trao cơ hội đá chính. Borja Mayoral cũng sẽ góp mặt trên hàng công.

Bên phía Real Oviedo, Alvaro Lemos tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi Ilyas Chaira và Ovie Ejaria phải chờ kiểm tra thể lực vào phút chót. Leander Dendoncker – cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Oviedo mùa này – sẽ giữ suất ở hàng tiền vệ. Trên hàng công, Josip Brekalo và Federico Vinas nhiều khả năng đá chính, trong khi chân sút kỳ cựu Salomon Rondon có thể phải ngồi ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Getafe vs Real Oviedo mới nhất

Getafe:

Soria; Dakonam, Rico, Duarte; Iglesias, Martin, Milla, Arambarri, Davinchi; Mayoral, Liso

Real Oviedo:

Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Reina, Dendoncker; Hassan, Ilic, Brekalo; Vinas

Nhận định bóng đá Getafe vs Real Oviedo mới nhất

Getafe khởi đầu La Liga 2025-26 đầy ấn tượng với chiến thắng 2-0 trên sân Celta Vigo, sau đó tiếp tục vượt qua Sevilla 2-1 tại Ramon Sanchez Pizjuan để giành trọn sáu điểm.

Thầy trò Jose Bordalas hướng tới mục tiêu ba trận thắng liên tiếp trước Valencia ngay trước kỳ nghỉ quốc tế, nhưng lại nhận thất bại 0-3 tại Mestalla. Dù vậy, sáu điểm sau ba vòng vẫn là khởi đầu tích cực, giúp họ đứng thứ sáu trên BXH và tràn đầy tự tin khi tiếp đón một tân binh trên sân nhà cuối tuần này.

Trong lịch sử, Getafe và Real Oviedo mới chỉ gặp nhau bốn lần, mỗi bên có hai chiến thắng. Lần chạm trán gần nhất diễn ra tại Segunda Division vào tháng 2/2017, khi Oviedo thắng 2-1.

Real Oviedo trở lại La Liga lần đầu tiên kể từ năm 2001, sau khi từng rơi xuống tận hạng tư của bóng đá Tây Ban Nha. Với họ, trụ hạng đã là một thành công lớn.

Trước kỳ nghỉ, Oviedo giành chiến thắng đầu tay khi hạ Real Sociedad 1-0 trên sân nhà, sau hai thất bại đầu mùa: thua Villarreal 0-2 và Real Madrid 0-3. Ba điểm trước Sociedad chắc chắn đã tiếp thêm sự tự tin lớn cho thầy trò Veljko Paunovic.

Như dự đoán, kỳ chuyển nhượng hè của Oviedo cực kỳ sôi động với 13 cầu thủ mới (cả mượn lẫn mua đứt) và 11 cầu thủ rời đội. Phong độ sân nhà sẽ là yếu tố quyết định cơ hội trụ hạng của họ. Trong lần gần nhất tiếp Getafe ở Segunda 2016-17, Oviedo đã thua 1-2.

Dự đoán tỉ số Getafe vs Real Oviedo mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Getafe vs Real Oviedo như sau:

Sportsmole: Getafe 2-1 Real Oviedo

WhoScore: Getafe 1-0 Real Oviedo

Getafe 1-0 Real Oviedo Báo chúng tôi dự đoán: Getafe 1-0 Real Oviedo

Xem trực tiếp Getafe vs Real Oviedo khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Getafe vs Real Oviedo trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 19h00 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.