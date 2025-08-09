Thứ Hai, 8/9/2025
Quốc tế

Nhận định, dự đoán Hy Lạp vs Đan Mạch: Tiếc cho đội khách

Lương Đàm 08/09/2025 17:03

Trận đấu giữa Hy Lạp vs Đan Mạch vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 9/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Match review Greece vs Denmark, 1:45 a.m. September 9: The battle for the top of the table

Thông tin lực lượng Hy Lạp vs Đan Mạch mới nhất

Hy Lạp nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình sau chiến thắng trước Belarus nhờ màn trình diễn thuyết phục. Vangelis Pavlidis, người vừa ghi bàn thắng thứ 10 cho đội tuyển, chắc chắn tiếp tục đá chính trên hàng công. Christos Tzolis, với 7 bàn cho đội tuyển, cũng sẽ góp mặt, trong khi Anastasios Bakasetas vẫn giữ băng đội trưởng ở vai trò số 10.

Bên phía Đan Mạch, Rasmus Hojlund là một phương án tấn công, nhưng nhiều khả năng tiền đạo hiện thuộc biên chế Napoli sẽ ngồi dự bị. Kasper Dolberg sẽ tiếp tục đá cặp cùng Mika Biereth trên hàng công.

Morten Hjulmand sẽ đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ, còn Mikkel Damsgaard tiếp tục đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công. HLV Riemer cũng muốn đội có sự đột biến cao hơn trên hàng công, và tiền đạo William Osula của Newcastle United có thể sẽ được trao cơ hội ra mắt đội tuyển.

Đội hình dự kiến Hy Lạp vs Đan Mạch mới nhất

Hy Lạp:

Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis

Đan Mạch:

Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen; Dreyer, Hjulmand, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard; Dolberg, Biereth

Nhận định bóng đá Hy Lạp vs Đan Mạch mới nhất

Hy Lạp đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận mở màn bảng C, khi dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, họ ghi thêm bàn thứ năm ở phút 61, trước khi Belarus rút ngắn cách biệt xuống 5-1 ở phút 72.

Greece vs Denmark Prediction, Preview, News, Odds: 8/9/2025

Đoàn quân của HLV Ivan Jovanovic hiện đang dẫn đầu bảng. Nếu giành chiến thắng trước Đan Mạch vào thứ Hai, họ sẽ có lợi thế lớn trước chuyến làm khách đến Scotland vào ngày 9/10.

Hy Lạp đã thắng bốn trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường và đang hướng đến mục tiêu góp mặt tại vòng chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014, khi họ vào đến vòng 1/8.

Sau khi không thể vượt qua vòng loại ở hai kỳ World Cup 2018 và 2022, Hy Lạp tin rằng họ đủ sức cạnh tranh ngôi đầu bảng C, với đối thủ lớn nhất nhiều khả năng chính là Đan Mạch.

Trong 15 lần đối đầu trước đây, Hy Lạp chỉ thắng 3 và thua 8 trước Đan Mạch. Trận gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỉ số hòa 1-1 trong một trận giao hữu vào tháng 2/2009.

Ở lượt đấu mở màn, Đan Mạch bị Scotland cầm hòa 0-0, vì vậy thầy trò HLV Brian Riemer đang quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại bảng C vào tối thứ Hai.

Trước đó, Đan Mạch thắng cả hai trận giao hữu tháng 6 trước Bắc Ireland và Litva, nhưng họ từng để thua 2-5 trước Bồ Đào Nha tại tứ kết UEFA Nations League hồi tháng 3.

Thành tích tốt nhất của Đan Mạch tại World Cup là vào tới tứ kết năm 1998, nhưng từ đó đến nay họ chưa vượt qua vòng 1/8.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Đan Mạch bị loại ngay từ vòng bảng, song họ đã lọt vào vòng 1/8 Euro 2024 dù không thắng trận nào.

Chiến thắng gần nhất của Đan Mạch trước Hy Lạp là trận thắng 1-0 ở vòng loại World Cup 2006.

Dự đoán tỉ số Hy Lạp vs Đan Mạch mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Hy Lạp vs Đan Mạch như sau:

  • Sportsmole: Hy Lạp 2-1 Đan Mạch
  • WhoScore: Hy Lạp 1-2 Đan Mạch
  • Báo chúng tôi dự đoán: Hy Lạp 1-1 Đan Mạch

Xem trực tiếp Hy Lạp vs Đan Mạch khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Hy Lạp vs Đan Mạch trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 9/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

