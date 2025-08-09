Quốc tế Nhận định, dự đoán Israel vs Italy: Ngược dòng ngoạn mục Trận đấu giữa Israel vs Italy vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 9/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Israel vs Italy mới nhất

Sau khi sơ đồ 3 hậu vệ của Spalletti thất bại, Italy đã trở lại với hàng thủ 4 người trong trận gặp Estonia, và nhiều khả năng vẫn giữ nguyên trước thủ thành Gianluigi Donnarumma.

Trên hàng công, Mateo Retegui – Vua phá lưới Serie A mùa 2024-25, vừa lập cú đúp – nhiều khả năng tiếp tục sát cánh cùng Moise Kean, dù Gattuso có thể gia cố tuyến giữa khi gặp đối thủ khó nhằn hơn.

Gianluca Scamacca đã rút khỏi đội vì chấn thương đầu gối. Thay vào đó, Francesco Pio Esposito (Inter Milan) được ra mắt trong hiệp cuối ở Bergamo, trong khi Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) tạo dấu ấn lớn từ băng ghế dự bị và sẽ cạnh tranh suất đá chính.

Israel gần như sẽ giữ nguyên đội hình sau chiến thắng vừa qua, với Dor Peretz, Manor Solomon và Oscar Gloukh (Ajax) hỗ trợ cho trung phong cắm.

Tai Baribo đá chính trước Moldova và ghi bàn trong hiệp hai, nhưng Dor Turgeman cũng là phương án tấn công khác mà HLV Ran Ben Shimon cân nhắc.

Đội trưởng kiêm hậu vệ phải Eli Dasa hiện không có CLB sau khi rời Dynamo Moscow, và thể lực của anh sẽ bị thử thách dữ dội trước những pha dâng cao của Federico Dimarco và Mattia Zaccagni bên cánh trái của Italy.

Đội hình dự kiến Israel vs Italy mới nhất

Israel: Da. Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; Do. Peretz, E. Peretz; Biton, Gloukh, Solomon; Baribo

Italy: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Zaccagni

Nhận định bóng đá Israel vs Italy mới nhất

Sau hai kỳ thất bại liên tiếp ở vòng loại World Cup, Italy bắt đầu hành trình chấm dứt 12 năm đau buồn bằng trận thua nặng nề 0-3 trước Na Uy, khép lại triều đại của Luciano Spalletti và khiến họ bị bỏ lại xa ở bảng I.

Spalletti khép lại nhiệm kỳ bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước Moldova, trước khi trao quyền cho tân HLV Gennaro Gattuso, người được giao nhiệm vụ hồi sinh Azzurri và ngăn chặn thảm họa vắng mặt ở kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.

Với khoảng cách 9 điểm và 2 trận chưa đấu, Italy bước vào loạt trận quốc tế tháng này trong thế phải bám đuổi. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành khi họ vượt qua Estonia với chiến thắng đậm 5-0 hôm thứ Sáu.

Sau khi phá vỡ thế bế tắc ở phút 59, đội bóng của Gattuso ghi liền 5 bàn tại Bergamo: Moise Kean mở tỷ số, Mateo Retegui lập cú đúp, Giacomo Raspadori vào sân ghi bàn rồi kiến tạo để Alessandro Bastoni ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ.

Cặp tiền đạo Kean – Retegui tạo ra rất nhiều cơ hội, với tổng cộng 40 cú sút thể hiện rõ ý đồ tấn công mạnh mẽ của La Nazionale trên sân nhà. Tuy nhiên, thử thách sắp tới tại Nagyerdei Stadion hứa hẹn khó khăn hơn nhiều.

Nếu Na Uy tiếp tục giữ vững ngôi đầu để giành vé trực tiếp, đối thủ lớn nhất của Italy trong cuộc đua giành suất play-off sẽ chính là Israel.

Israel đã toàn thua trong cả 6 lần đối đầu trước đây với Italy, bao gồm hai trận vòng loại World Cup 2018 và hai thất bại ở UEFA Nations League năm ngoái. Tuy nhiên, họ bước vào trận quyết định ngày thứ Hai với lợi thế hơn Italy 3 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội kết thúc ở vị trí nhì bảng.

Trong trận đấu gần nhất, Israel thắng đậm 4-0 trên sân Moldova nhờ cú đúp bàn thắng chia đều cho hai hiệp, với Dor Peretz mở tỷ số. Kết quả này giúp họ bám sát đội đầu bảng Na Uy.

Đoàn quân của Ran Ben Shimon đang hướng tới lần đầu dự World Cup kể từ năm 1970. Sau ba trận thắng và một thất bại 2-4 trước Na Uy, họ tiến gần hơn tới mục tiêu, và chỉ cần một điểm trước Italy cũng đủ để giữ vững vị trí nhì bảng.

Dự đoán tỉ số Israel vs Italy mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Israel vs Italy như sau:

Sportsmole: Israel 2-3 Italy

WhoScore: Israel 1-2 Italy

Israel 1-2 Italy Báo chúng tôi dự đoán: Israel 1-2 Italy

Xem trực tiếp Israel vs Italy khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Israel vs Italy trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 9/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.