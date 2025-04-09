Quốc tế Nhận định, dự đoán Kazakhstan vs Wales: Đại bàng Xứ Wales tung cánh Trận đấu giữa Kazakhstan vs Wales Vòng loại World Cup diễn ra vào 21h00 ngày 4/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Kazakhstan vs Wales mới nhất

Craig Bellamy đã gạch tên thủ quân Aaron Ramsey khỏi đợt tập trung tháng này vì chưa đủ thể lực thi đấu. Hai trụ cột khác của Wales cũng không thể góp mặt.

Thủ môn Danny Ward dính chấn thương trong trận thắng của Wrexham trước Millwall cuối tuần qua, anh sẽ vắng mặt cùng Ethan Ampadu của Leeds United.

Khó có cơ hội ra sân ngay, nhưng bộ đôi Dylan Lawlor và Ronan Kpakio của Cardiff City lần đầu được triệu tập, cùng với tiền vệ Kai Andrews của Coventry City – người cũng chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Nhiều khả năng đá chính, Harry Wilson đã ghi sáu bàn kể từ khi Bellamy nắm quyền, trong khi Sorba Thomas cũng có phong độ ấn tượng, đặc biệt với hai pha kiến tạo trong trận lượt đi; cả hai sẽ sát cánh cùng Brennan Johnson trên hàng công.

Ở phía bên kia, bộ đôi tiền đạo Maksim Samorodov và Bakhtiyar Zaynutdinov – đang chơi bóng tại Nga – là mũi nhọn chính của Kazakhstan. Zaynutdinov đang có hiệu suất ghi một bàn sau mỗi ba trận cho đội tuyển.

“Chim Ưng” sẽ không có sự phục vụ của cựu đội trưởng Askhat Tagybergen – người ghi bàn trên chấm phạt đền tại Cardiff nhưng đã giải nghệ quốc tế – cũng như thủ môn Kairat Alexander Zarutskyi vì chấn thương.

Do đó, Mukhammedzhan Seysen của FC Astana nhiều khả năng sẽ bắt chính ngay trên sân nhà của mình.

Đội hình dự kiến Kazakhstan vs Wales mới nhất

Kazakhstan: Seysen; Tapalov, Alip, Maliye, Kairov, Vorogovskiy; Chesnokov, Muzhikov, Orazov, Zaynutdinov; Samorodov

Wales: Darlow; Williams, Mepham, Rodon, Davies; James, Sheehan; Johnson, Wilson, Thomas; Moore

Nhận định bóng đá Kazakhstan vs Wales mới nhất

Xứ Wales đã có khởi đầu đầy hứa hẹn dưới thời Craig Bellamy. Sau khi giành quyền thăng hạng lên nhóm A của UEFA Nations League vào cuối năm ngoái, họ tiếp tục thu về bảy điểm sau bốn trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026.

Đồng thời cũng là đội ghi nhiều bàn nhất ở bảng J với 10 pha lập công, “Bầy Rồng” mở màn bằng chiến thắng trước Kazakhstan, sau đó giành được một điểm quý giá ở những phút cuối trên sân Bắc Macedonia nhờ bàn gỡ của David Brooks.

Tiếp đó, Wales dễ dàng vượt qua Liechtenstein 3-0 trên sân nhà, rồi suýt tạo nên cú sốc trước ứng viên hàng đầu Bỉ. Từ thế bị dẫn ba bàn, họ vùng lên mạnh mẽ tại Brussels nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì cú sút muộn màng của Kevin De Bruyne.

Chuỗi bất bại chín trận của Bellamy vì thế đã dừng lại, song đội bóng của ông vẫn đứng thứ hai bảng, chỉ kém đội dẫn đầu Bắc Macedonia một điểm – dù Bỉ vẫn còn hai trận chưa đấu.

Khi chỉ thắng hai trong 14 trận sân khách gần nhất, Wales giờ đây phải thực hiện chuyến đi dài đến thủ đô Kazakhstan – nơi mà một chiến thắng được coi là bắt buộc nếu họ muốn giữ hy vọng cán đích trong nhóm hai đội dẫn đầu.

Trước khi khép lại đợt tập trung này bằng trận giao hữu gặp Canada ở Swansea, thầy trò Bellamy sẽ hướng tới ba điểm trọn vẹn tại Astana Arena.

Kazakhstan mới chỉ chạm trán Wales một lần duy nhất – thất bại vào tháng Ba – và hiện kém đối thủ bốn điểm tại bảng J.

Đội bóng này đang đứng thứ 114 trên bảng xếp hạng FIFA, thấp hơn 31 bậc so với thành tích tốt nhất trong lịch sử, trong khi đối thủ sắp tới xếp trên họ tới 83 bậc.

Sau ba trận, Kazakhstan mới ghi được ba bàn, giành một chiến thắng và để thua hai. Sau thất bại 1-3 trước Wales, họ thắng Liechtenstein 2-0 rồi thua Bắc Macedonia 0-1.

Trong 16 trận gần nhất ở mọi đấu trường, “Chim Ưng” thua tới 13, chiến thắng duy nhất ngoài trận gặp Liechtenstein là ở một trận giao hữu với Curacao.

Xa hơn, chiến thắng sân nhà gần nhất của họ tại vòng loại World Cup đã diễn ra cách đây 12 năm, cho thấy độ khó khăn của nhiệm vụ lần này.

Dự đoán tỉ số Kazakhstan vs Wales mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Kazakhstan vs Wales như sau:

Sportsmole: Kazakhstan 1-2 Wales

WhoScore: Kazakhstan 0-2 Wales

Kazakhstan 0-2 Wales Báo chúng tôi dự đoán: Kazakhstan 1-2 Wales

Xem trực tiếp Kazakhstan vs Wales khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Kazakhstan vs Wales trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 21h00 ngày 4/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.