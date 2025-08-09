Quốc tế Nhận định, dự đoán Kosovo vs Thụy Điển: Rượt đuổi nghẹt thở Trận đấu giữa Kosovo vs Thụy Điển vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 9/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Kosovo vs Thụy Điển mới nhất

Trung vệ Amir Rrahmani của Kosovo đã rời sân vì chấn thương ở phút 61 trong trận gặp Thụy Sĩ, và Ilir Krasniqi có thể sẽ đá thay ở trận này. Trên hàng công, Milot Rashica - chân sút đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Kosovo - vắng mặt vì chấn thương cơ, do đó Ermal Krasniqi nhiều khả năng sẽ đá chính bên cánh phải.

Phía Thụy Điển, Alexander Isak có tên trong danh sách đăng ký ở trận gặp Slovenia nhưng chưa đủ thể lực để đá chính vì bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải và nhiều tháng tập luyện sau khi rời Newcastle United trong tranh cãi. Tiền đạo của Liverpool có thể chỉ vào sân từ ghế dự bị, trong khi Viktor Gyokeres sẽ sát cánh cùng Anthony Elanga trên hàng công.

Trung vệ Gustaf Lagerbielke dính chấn thương trong tuần qua và chỉ có thể trở lại vào tháng 10. Do đó, Hjalmar Ekdal, Isak Hien và Gabriel Gudmundsson sẽ tiếp tục là bộ ba phòng ngự của Blagult.

Đội hình dự kiến Kosovo vs Thụy Điển mới nhất

Kosovo:

Muric; Vojvoda, I Krasniqi, Dellova, Paqarada; Avdullahu, Rexhbecaj, Jashari; E Krasniqi, Muriqi, Muslija

Thụy Điển:

Olsen; Ekdal, Hien, Gudmundsson; Saletros; Bernhardsson, Larsson, Ayari, Svensson; Elanga, Gyokeres

Nhận định bóng đá Kosovo vs Thụy Điển mới nhất

Kosovo của HLV Franco Foda đang rất khát khao giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ khi trở thành thành viên FIFA, sau khi lỡ hẹn ở các kỳ 2018 và 2022.

Tuy nhiên, Dardanet đã khởi đầu chiến dịch bằng thất bại 0-4 trên sân Thụy Sĩ hôm thứ Sáu, và điều khiến chiến lược gia người Áo thất vọng nhất là toàn bộ bàn thua đều đến ngay trong hiệp một.

Trận thua này khiến Kosovo đứng cuối bảng B với 0 điểm, xếp sau Slovenia, đối thủ sắp tới Thụy Điển và đội đang dẫn đầu.

Được trở lại sân nhà Fadil Vokrri, nơi họ đã toàn thắng 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, Kosovo sẽ có thêm tự tin để tìm kiếm ba điểm. Nếu thắng, họ có thể vươn lên vị trí nhì bảng, dù khó có khả năng san bằng hiệu số bàn thắng bại với Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Thụy Điển của HLV Jon Dahl Tomasson đã bỏ lỡ 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất, lần gần nhất góp mặt là vào tứ kết năm 2018.

Hôm thứ Sáu, Blagult khởi đầu bảng đấu với trận hòa 2-2 trước Slovenia. Dù không phải kết quả tệ nhất, HLV Tomasson vẫn không hài lòng khi đội để mất lợi thế dẫn bàn tới hai lần.

Trận hòa này giúp Thụy Điển tạm đứng thứ hai bảng B. Nếu kết thúc vòng loại ở vị trí nhì bảng, họ sẽ phải tham dự loạt play-off để tranh vé đến World Cup 2026.

Đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, các CĐV Thụy Điển có thể an tâm phần nào khi đội chỉ thua 1/6 trận sân khách gần nhất, nhưng cũng lo lắng bởi chỉ thắng được một nửa số trận đó.

Chiến thắng vào thứ Hai có thể đưa Blagult lên ngôi đầu bảng, nhưng nếu thua, họ có thể rơi xuống cuối bảng tùy vào hiệu số bàn thắng bại của Slovenia.

Dự đoán tỉ số Kosovo vs Thụy Điển mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Kosovo vs Thụy Điển như sau:

Sportsmole: Kosovo 2-2 Thụy Điển

WhoScore: Kosovo 2-3 Thụy Điển

Kosovo 2-3 Thụy Điển Báo chúng tôi dự đoán: Kosovo 2-2 Thụy Điển

Xem trực tiếp Kosovo vs Thụy Điển khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Kosovo vs Thụy Điển trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 9/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.