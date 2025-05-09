Quốc tế Nhận định, dự đoán Latvia vs Serbia: Dập tắt khát vọng vùng Baltic Trận đấu giữa Latvia vs Serbia vòng loại World Cup diễn ra vào 20h00 ngày 6/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Latvia vs Serbia mới nhất

Chân sút vĩ đại nhất lịch sử Serbia, Aleksandar Mitrovic, đang hoàn tất thủ tục gia nhập CLB Al-Rayyan (Qatar) sau khi chấm dứt hợp đồng với Al-Hilal. Tuy nhiên, anh vẫn góp mặt trong danh sách triệu tập và tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Dusan Vlahovic (Juventus) – người đã ở lại với “Lão bà” mùa hè vừa rồi dù có tin đồn muốn rời – nhiều khả năng sẽ đá cặp với Mitrovic. Cựu đồng đội của Mitrovic tại Fulham, Sasa Lukic, sẽ giữ vai trò ở tuyến giữa.

Trong khung gỗ, thủ môn Vanja Milinkovic-Savic đã xin rút lui khỏi đợt tập trung lần này để làm quen môi trường mới ở Napoli. Vì vậy, Djordje Petrovic (Bournemouth) có thể bắt chính.

Bên phía Latvia, Cernomordijs phải thụ án treo giò một trận do đã nhận đủ số thẻ vàng. Dù vậy, anh vẫn được gọi vào đội hình và sẽ trở lại ở trận gặp Albania vào thứ Ba tuần tới.

Hậu vệ 33 tuổi Vitalijs Jagodinskis nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí của Cernomordijs, trong khi Kristers Tobers (Aberdeen) vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Latvia vs Serbia mới nhất

Latvia:

Zviedris; Jaunzems, Balodis, Jagodinskis, Jurkovskis, Ciganiks; Varslavans, Ikaunieks, Saveljevs, Zelenkovs; Gutkovskis

Serbia:

Petrovic; Stojic, Pavlovic, Milenkovic; Gudelj; Zivkovic, Lukic, Samardzic, Kostic; Mitrovic, Vlahovic

Nhận định bóng đá Latvia vs Serbia mới nhất

Nhờ thành công ở vòng play-off UEFA Nations League hồi tháng 3, Serbia mới chỉ ra sân hai trận tại vòng loại World Cup 2026 cho đến nay. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Dragan Stojkovic đang tràn đầy hưng phấn bước vào loạt trận tháng 9.

“Đại bàng” trước tiên đã vượt qua Áo với tổng tỷ số 3-1 để giữ suất ở League A Nations League, sau đó giành được bốn điểm trong tổng số sáu điểm có thể từ hai trận gặp Albania và Andorra ở bảng K hồi tháng 6, đồng thời giữ sạch lưới cả hai trận.

Trận hòa không bàn thắng với Albania nhanh chóng được bù đắp bằng thắng lợi 3-0 trước Andorra. Đội bóng tí hon này từng chỉ để Anh ghi đúng một bàn ít ngày trước đó, nhưng đã hoàn toàn bất lực trước cú hat-trick xuất sắc của Aleksandar Mitrovic tại Leskovac.

Mitrovic đã có màn kỷ niệm trận đấu thứ 100 cho đội tuyển quốc gia một cách không thể trọn vẹn hơn. Hiện Serbia đứng thứ ba, chỉ kém Albania đúng một điểm nhưng đá ít hơn hai trận. Cánh cửa đi tiếp hoàn toàn nằm trong tay họ.

Chiến thắng tưng bừng trước Andorra hồi tháng 6 cũng nối dài chuỗi sáu trận bất bại của Serbia trên mọi đấu trường. Họ chưa thua trong 11 trận vòng loại World Cup gần nhất kể từ thất bại trước Áo năm 2017. Đây là bước chạy đà tinh thần quan trọng trước khi tái đấu với Anh tại Euro 2024 vào tuần sau.

Latvia đã từng gục ngã trước sức mạnh của tuyển Anh ở bảng K, nhưng sau thất bại ấy, thầy trò Nicolato lại giành được hai kết quả khả quan: thắng Andorra và cầm hòa Albania.

Đáng chú ý nhất là trận hòa 1-1 với Albania ngày 10/6. Trung vệ Antonijs Cernomordijs của Latvia vừa phản lưới nhà, vừa ghi bàn gỡ hòa, rồi lại nhận thẻ vàng khiến anh phải ngồi ngoài ở trận đấu tới vì án treo giò.

Có bốn điểm sau chín điểm tối đa, Latvia hiện đứng thứ tư, dưới Anh (toàn thắng), Albania (thứ hai, hơn họ một điểm nhưng đá nhiều hơn một trận) và Serbia (thứ ba). Nếu đánh bại Serbia cuối tuần này, Latvia hoàn toàn có thể chiếm vị trí play-off.

Trận đấu thứ Bảy sẽ là lần chạm trán đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia giữa Serbia và Latvia, cả chính thức lẫn giao hữu. Trước đó, ở cấp U21, hai đội từng gặp nhau bốn lần, với kết quả ba trận hòa và một chiến thắng 2-0 cho Serbia năm 2007.

Dự đoán tỉ số Latvia vs Serbia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Latvia vs Serbia như sau:

Sportsmole: Latvia 0-2 Serbia

WhoScore: Latvia 1-3 Serbia

Latvia 1-3 Serbia Báo chúng tôi dự đoán: Latvia 0-2 Serbia

Xem trực tiếp Latvia vs Serbia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Latvia vs Serbia trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 20h00 ngày 6/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.