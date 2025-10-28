Quốc tế Nhận định, dự đoán Lecce vs Napoli: Ăn hiếp chủ nhà Trận đấu giữa Lecce vs Napoli giải Serie A diễn ra vào 0h30 ngày 29/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Lecce vs Napoli mới nhất

Đã mất hai tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku và Rasmus Hojlund, Napoli còn chịu tổn thất nặng nề khi Kevin De Bruyne dính chấn thương cơ ngay sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền cuối tuần qua.

Ngoài ra, họ cũng không có trung vệ Amir Rrahmani, tiền vệ trụ Stanislav Lobotka và thủ môn Alex Meret; Vanja Milinkovic-Savic sẽ tiếp tục bắt thay.

Khi vắng cả Hojlund lẫn Lukaku, tiền vệ cánh người Brazil David Neres đã được bố trí đá “số 9 ảo” ở trận trước, nhưng khả năng cao tiền đạo Lorenzo Lucca — dù phong độ không tốt — sẽ được trao cơ hội ra sân trước đối thủ yếu hơn.

Về phía Lecce, họ vẫn thiếu vắng hai cầu thủ chấn thương Filip Marchwinski và Gaby Jean, nhưng Riccardo Sottil có thể kịp hồi phục để ngồi dự bị.

Giống như Conte — người sinh ra ở Lecce nhưng từng dẫn dắt đối thủ Bari — HLV Di Francesco cũng đối mặt với bài toán khó ở hàng công.

Cầu thủ trẻ Francesco Camarda, mượn từ AC Milan, mới trở thành người ghi bàn trẻ nhất lịch sử Lecce tại Serie A (17 tuổi 6 tháng), nhưng anh sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với tiền đạo Serbia Nikola Stulic, người vẫn chưa ghi được bàn nào kể từ khi gia nhập từ Charleroi.

Đội hình dự kiến Lecce vs Napoli mới nhất

Lecce:

Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

Napoli:

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Neres; Lucca

Nhận định bóng đá Lecce vs Napoli mới nhất

Giành chiến thắng trong cuộc chạm trán sớm mang tính quyết định Scudetto, Napoli đã chấm dứt chuỗi trận thua và đồng thời kết thúc mạch thắng bảy trận của Inter khi đánh bại đối thủ 3-1 vào thứ Bảy.

Đội đương kim vô địch Serie A đã gặp may mắn trước Á quân mùa trước, nhưng ba bàn thắng đến từ ba ngôi sao tuyến giữa của họ đã mang lại chiến thắng trọn vẹn: Kevin De Bruyne mở tỷ số bằng quả phạt đền chuẩn xác, sau đó Scott McTominay và Andre-Frank Zambo Anguissa lần lượt ghi hai bàn đẹp mắt trong hiệp hai.

Dù Inter hai lần đưa bóng trúng khung gỗ và cũng ghi bàn trên chấm phạt đền, Napoli vẫn bảo toàn được chiến thắng — một kết quả chắc chắn mang lại niềm vui lớn cho cựu HLV của Inter, Antonio Conte.

Trước đó, đội bóng của Conte vừa trải qua hai kết quả thảm hại trên sân khách sau kỳ tập trung đội tuyển: thất bại bạc nhược trước Torino giữa bảng xếp hạng, rồi bị PSV Eindhoven vùi dập 6-2 ở Champions League.

Giờ đây, Napoli đã bất bại 16 trận Serie A trên sân nhà kể từ tháng 12 năm ngoái — thắng cả bốn trận đầu mùa này — nhưng họ sẽ phải hành quân đến Lecce cho trận đấu giữa tuần.

Sau khi vượt qua AC Milan để chiếm ngôi đầu bảng, Napoli sẽ nỗ lực bảo vệ vị trí đó trong chuyến làm khách tại Via del Mare.

Lecce đã thua cả năm trận sân nhà gần nhất trước Napoli, cho thấy họ sẽ bước vào trận đấu đêm thứ Ba với vị thế của đội cửa dưới.

Trong khi Napoli hướng đến danh hiệu vô địch, Lecce lại đang phải vật lộn cho mục tiêu trụ hạng, khi chỉ giành được 6 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên.

Ở trận gần nhất, Lecce bị Udinese dẫn hai bàn nhưng sau đó suýt tạo nên cuộc lội ngược dòng: Medon Berisha ghi bàn đầu tiên tại Serie A từ cú đá phạt, rồi đội chủ nhà suýt gỡ hòa.

Tuy nhiên, các học trò của Eusebio Di Francesco lại để thủng lưới bàn thứ ba ở những phút cuối, khiến pha lập công muộn của Konan N’Dri chỉ còn là an ủi.

Thất bại ấy chấm dứt chuỗi ba trận bất bại đầy hứa hẹn, và giờ Giallorossi phải đối đầu với một trong những “ông lớn” đáng gờm nhất nước Ý.

Tính đến nay, Lecce mới giành được 2 điểm và ghi 3 bàn sau 4 trận sân nhà — dấu hiệu cho thấy Di Francesco vẫn chưa thể xoay chuyển phong độ yếu kém trên sân Via del Mare. Trong hoàn cảnh ấy, đánh bại Napoli là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Dự đoán tỉ số Lecce vs Napoli mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Lecce vs Napoli như sau:

Sportsmole: Lecce 0-2 Napoli

WhoScore: Lecce 1-2 Napoli

Lecce 1-2 Napoli Chúng tôi dự đoán: Lecce 0-2 Napoli

Xem trực tiếp Lecce vs Napoli khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Lecce vs Napoli trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 0h30 ngày 29/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.